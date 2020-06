Zwols techbedrijf introduceert BookMyDesk: vanuit huis een werkplek op kantoor reserveren

Binnen een week was er een website live waarop stond dat BookMyDesk beschikbaar was. "Maar de app zelf was er natuurlijk nog helemaal niet, we hadden alleen de designs", vertelt CEO Robert Kosse. Voordat er aan de app gebouwd werd, moest eerst in kaart worden gebracht of bedrijven het idee wel zagen zitten. "Ondertussen kwamen de aanvragen binnen en was de vraag er heel duidelijk."

Hoe werkt het?

Een bedrijf koopt de app en maakt accounts aan voor alle werknemers. De werkgever stelt via een portaal het kantoor samen en op die plattegrond wordt aangegeven welke werkplekken er wel en niet gebruikt kunnen worden. Werknemers downloaden de app en kunnen een dag, tijdsvak, vestiging en werkplek kiezen.

Op de plattegrond in de app kun je zien welke werkplekken nog beschikbaar zijn (Foto: Move4Mobile)

"Privacy is natuurlijk heel belangrijk. Dus vanaf het eerste moment hebben we nagedacht welke informatie we verzamelen, of we die echt nodig hebben en voor hoe lang." Zo kunnen medewerkers van een bedrijf ervoor kiezen om anoniem de app te gebruiken. "Je reserveert je plekje wel, maar er staat niet bij door wie."

Belletje

Maar kun je niet gewoon even bellen naar kantoor om te checken of er nog plek is? Volgens Lotte Nijland, die de app gebruikt, is dat lastiger dan gedacht. "Wij werken met ongeveer zestig man. Dan heeft iemand er een dagtaak aan om de hele tijd bij te houden wie er wel en niet op kantoor komt werken."

"Ik ben na acht weken thuiswerken super blij dat we af en toe weer naar kantoor kunnen. Ik snap dat we niet allemaal tegelijk op kantoor kunnen werken, dus het is echt een uitkomst dat je nu gewoon een plek kunt reserveren en dat je zeker weet dat je een bureautje hebt."

Corona-alarm

Kosse wil nog een stapje verdergaan met BookMyDesk en werd geïnspireerd door de veelbesproken corona-app. Mocht er iemand binnen het bedrijf besmet worden met corona, dan kan de werkgever een melding maken in het systeem.

Vervolgens krijgen bepaalde medewerkers, die bijvoorbeeld op dezelfde plek gewerkt hebben, een waarschuwing. Namen worden niet genoemd, maar op deze manier worden collega's snel geïnformeerd en blijven ze alert. "Zo zijn we ook in staat om een stukje traceerbaarheid aan de GGD te bieden, mochten die een onderzoek willen doen."