VIDEO | Oost op het Asfalt: bizarre inhaalactie via verkeerde rijstrook

Een doldwaze inhaalactie in de binnenstad van Enschede is uiteraard niet zonder gevaar. Maar wie haast heeft, heeft daar blijkbaar maling aan. Een automobilist keek zich onlangs op de drukke Kuipersdijk de ogen uit over het rijgedrag van een collega-weggebruiker. In deze aflevering van Oost op het Asfalt aandacht voor een wel heel erg ongeduldige bestuurder.

Een automobilist uit Enschede kreeg onlangs te maken met deze haastige collega-weggebruiker. "Hij was al een tijdje aan het bumperkleven, maar ter hoogte van het Aquadrome moest hij stoppen voor het rode verkeerslicht. Op deze plek doorrijden is niet zo slim, want dat komt je doorgaans duur te staan."

'Oude bekende'

De automobilist, die een dashcam in zijn wagen heeft gemonteerd, kan op deze plek doorrijden. Even verderop op de Kuipersdijk, ter hoogte van verkeerslichten met de Varviksingel, moet deze automobilist halt houden. Net op het moment dat hij groen licht krijgt en optrekt om rechtsaf te slaan, komt hij een 'oude bekende' tegen.

Meer geluk dan wijsheid

De bestuurder, die hij even daarvoor nog op zijn achterbumper had, scheert hem met hoge snelheid links voorbij. Nota bene via de verkeerde rijstrook, het baanvak bedoeld voor het verkeer dat linksaf slaat. Op hetzelfde moment is er ook sprake van een tegenligger, die op de kruising voorgesorteerd staat.



Slalom

De druktemaker weet zich echter - al slalommend tussen deze tegemoetkomende auto en het andere optrekkende verkeer door - een weg te banen richting het centrum. Met meer geluk dan wijsheid blijven brokken of zo mogelijk nog erger bespaard.

