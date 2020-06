Kinderen en leraren weer samen op basisscholen: "Fijn om iedereen weer te zien"

"Fijn om elkaar weer te zien" is de reactie bij OBS Wonderwijs in IJsselmuiden

Op de eerste dag waarbij de basisscholen weer volledige open zijn, is het nog wel passen en meten. Maar het is heel fijn om iedereen weer te zien, zo reageren leraren en de kinderen. "We hebben er lang naar uitgekeken", zegt directeur Maarten van den Oetelaar van OBS Wonderwijs in IJsselmuiden.

Een normale schooldag zoals voor de coronacrisis was het vandaag nog niet. De school werd een maand geleden in twee verschillende groepen verdeeld en dat is nog steeds zo. De afgelopen maanden gingen deze groepen om de dag naar school. Nu gaan ze wel samen, maar niet allemaal tegelijk. De pauzes zijn ook nog verschillend. Leerlingen hebben elkaar veel te vertellen. De lessen waren daarop aangepast.

Passen en meten

Het is vooral nog passen en meten, zegt meester Maarten. Vooral 's ochtends was het in de fietsenstalling druk en er stonden veel meer ouders bij het schoolplein. Een maand geleden werden er looproutes in de gangen ingevoerd. Het éénrichtingsverkeer is met pijlen aangeven. Maar al snel zullen de kinderen wennen aan de nieuwe situatie die voorlopig op de school blijft geleden.

Verhalen

De kinderen komen vol verhalen naar school. Ze kregen de gelegenheid om die verhalen in de klas aan elkaar te vertellen. Sommigen hadden elkaar maanden niet gezien, omdat ze niet in de zelfde groep zitten. De verhalen gaan vooral over hoe de kinderen de thuislessen hebben ervaren. Dat viel niet altijd mee, zegt Jarah. Ze zit in groep zes. Ze vertelt hoe ze thuis de lessen probeerde te volgen, terwijl haar zusje aan het dansen was en haar vader aan het bellen.

Musical

Het schooljaar zit er al bijna op. Meester Maarten vindt het fijn dat alle kinderen nog voor die tijd weer samen naar school gaan. Zo werken de kinderen van groep acht aan een musical die als afscheid wordt opgevoerd. Deze musical wordt op school verfilmd en op het schoolplein op een groot scherm vertoond. Daar is ruimte genoeg, zodat ouders en kinderen op voldoende afstand deze musical kunnen zien.