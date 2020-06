Streuer gepresenteerd bij FC Twente: ''Alle connecties aanboren om goede spelers te halen''

"Na al die jaren in het buitenland had ik voor mezelf besloten om niet meer bij een Nederlandse club te gaan werken. Maar toen belde Paul van der Kraan met de vraag of ik technisch directeur van FC Twente wilde worden. Een moeilijk verhaal, want ik was er helemaal niet mee bezig. Totaal niet. Ik heb een dag gewacht en tegen Paul gezegd dat ik het ga doen", steekt Streuer van wal tijdens de speciaal daarvoor belegde persconferentie.

Subtop

De oud-speler van de Enschedeërs wil met FC Twente wegkruipen uit de onderste regionen. "Deze club hoort in de subtop, niet onderin en zeker niet in de Eerste Divisie. De doelstelling moet zijn om zo snel mogelijk naar de subtop te gaan", vervolgt hij. Eenvoudig wordt het echter niet. "Er moet heel veel gebeuren. Ik wist dat het geen makkelijk verhaal is. Misschien dat anderen daarom ook hebben afgezegd, maar dat interesseert me niet. Ik vind het een uitdaging om dit te doen en geloof er heilig in dat het kan. We moeten heel alert en agressief zijn. Ik ga alle connecties aanboren om goede spelers te halen. Volgend seizoen moet FC Twente in de middenmoot spelen."

Tussenoplossing

De insteek is dat Streuer slechts een jaar bij FC Twente blijft. Een soort 'tussenoplossing'. "Ik ben 69 en teken geen contract voor drie jaar. Ik snap dat FC Twente iemand zoekt voor de lange termijn, maar als zoiets niet haalbaar is dan is dit een goede oplossing. Als ik hier wat voorwerk kan doen en er komt dan iemand die het overneemt, dan vind ik het prima", aldus Streuer.

Extra Oosttribune

