Niet bidden, maar leren is het credo op nieuwe school in Heilig Hartkerk in Deventer

Leerlingen in de Heilig Hartkerk die is omgebouwd tot school (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

De Heilig Hartkerk in Deventer is omgetoverd tot middelbare school

De Heilig Hartkerk in Deventer stroomt na jaren leegstand weer elke dag vol. De School voor Persoonlijk Onderwijs heeft de kerk omgetoverd tot een eigentijds onderwijsgebouw. Met behoud van kroonluchters, glas-in-lood-ramen en andere karakteristieke elementen. "Het is veel mooier geworden dan verwacht", zegt docente Sinem Evers.

De klaslokalen zijn klaar, de leerlingen kunnen er prima les krijgen, maar afrondende werkzaamheden moeten nog plaatsvinden. Toch is Evers nu al trots op het resultaat. "Ik denk niet dat er een mooiere school is in Nederland", glimlacht ze.

Lokalen in middenschip

In het grote middenschip van de kerk zijn drie onderwijsverdiepingen met lokalen gebouwd. De lokalen op de begane grond worden inmiddels volop gebruikt door de eersteklassers. Volgend jaar stroomt een nieuwe lichting in en dan zullen ook de bovenverdiepingen meer gebruikt gaan worden. De aula bevindt zich op de plek waar vroeger het altaar stond.

"Een hele inspirerende werkplek", zegt Sinem Evers. En ook de leerlingen zijn enthousiast. Sophia zegt: "Ik vind het heel bijzonder. Het ziet eruit als een kerk, maar het is ook gewoon een schoolgebouw." En Jasmijn vult aan: "Wat ik mooi vind, is de combinatie van een moderne school met allemaal oudere dingen die bij de kerk horen."

Lastig

De School voor Persoonlijk Onderwijs, waar op kleine schaal middelbaar onderwijs wordt gegeven, heeft met de ingebruikname van de Heilig Hartkerk eindelijk een vaste eigen plek in de stad Deventer gevonden. Het vinden van een geschikte locatie bleek lastig. En nadat de kerk door de school was aangekocht, werd de verbouwing vertraagd door een probleem met vergunningen. Het huidige schooljaar werd daarom begonnen in het voormalige pand van Carinova, even verderop aan de Zwolseweg.

Voor de bijzondere nieuwe bestemming van de Heilig Hartkerk is veel belangstelling. "We hebben al heel veel reacties van mensen die willen komen kijken", zegt Evers. "Maar door de coronavoorschriften kan dat niet." Lesgeven mag inmiddels dus wel in de kerk. "Iets waar we heel lang naar uit hebben gekeken", besluit Sinem Evers. "De kerk voelt heel erg goed. Dit is echt onze plek."