Van der Kraan over aanstelling technisch directeur Streuer: ''Zij zijn afgehaakt''

Algemeen directeur Paul van der Kraan is blij dat het FC Twente gelukt is een ervaren man binnen te halen. Met de komst van Jan Streuer is de positie van technisch directeur niet langer vacant. De oud-speler van de Enschedese club fungeert echter als 'tussenpaus', want Streuer heeft bewust een éénjarige verbintenis getekend.

"Wij kwamen op basis ons functieprofiel tot een zeer beperkt aantal kandidaten. Daar hebben we contact mee gehad, maar zij zijn afgehaakt. Het was echt een zeer beperkt aantal. Toen we dat lijstje hadden gehad, kwamen we tot de conclusie dat we niet buiten dat lijstje wilden gaan kijken. Dan lever je veel in op hetgeen wat je aan het zoeken bent. Die uitgangspunten wilden wij blijven hanteren", vertelt Van der Kraan.

Visie

Streuer voldoet aan het profiel. "We zijn er alleen niet in geslaagd iemand aan te trekken voor de lange termijn. Maar we kunnen nu wel een fundament neerleggen. De volgende de technisch directeur kan daar dan op voortborduren. Het is de visie van FC Twente en niet de visie van individuele mensen", luidt het vervolg.

Nieuwe trainer

Een van de eerste taken die Streuer moet zien te realiseren, is het aanstellen van een nieuwe oefenmeester. Van der Kraan hoopt dat er snel witte rook komt. "Jan is bepalend in de keuze van de trainer. Dat er contacten zijn met trainers zal ik niet ontkennen. Maar wij zijn met niemand rond. We hebben contact gehad met een aantal trainers. Punt", aldus Van der Kraan.