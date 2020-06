Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg wordt halverwege september in gebruik genomen

Het nieuwe ziekenhuis in Hardenberg, het Saxenburgh Medisch Centrum, wordt in de derde week van september in gebruik genomen. Door de coronacrisis werd de opening die gepland stond voor het pinksterweekeinde enkele maanden uitgesteld. Het is de bedoeling dat patiënten en medewerkers tussen 17 en 19 september gaan verhuizen.

Het ziekenhuis werd eind maart al bouwtechnisch opgeleverd. Vanwege de verspreiding van het virus was verhuizen niet mogelijk, omdat samenscholingen tot 1 juni waren verboden. Ziekenhuismedewerkers konden daardoor niet getraind worden. Ook was het onzeker of de beademingsapparaten wel geleverd konden worden.

Tijdens de verhuizing gaan eerst de kantoorfuncties over. Een dag erna volgen de poliklinieken en op zaterdag 19 september alle opgenomen patiënten.

'Heftige periode'

Het Hardenbergse ziekenhuis kijkt terug op een heftige periode. "Eigenlijk is deze nog steeds niet afgelopen. Eerst al die bergen extra werk om de nieuwbouw van het ziekenhuis voor te bereiden. En net toen we bijna zover waren om erin te trekken, kwam de coronacrisis", vertelt Wouter van der Kram, voorzitter van de Raad van Bestuur.

"Hoe graag we ook wilden en hoe groot de druk ook was om het nieuwe ziekenhuis in gebruik te nemen, het kon gewoon niet. En dat was best een bittere pil voor iedereen. Gelukkig is het landelijke coronabeeld en zeker het beeld in deze regio nu een stuk gunstiger. Daarom hebben wij de ingebruikname van ons nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum in september kunnen plannen." Inwoners van de regio zullen volgens het ziekenhuis op enig moment kennis kunnen maken met het gebouw.

Sloop Röpcke-Zweers

Het nieuwe ziekenhuis moet het oude Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg vervangen. Dat ziekenhuis, gebouwd in 1971, is ernstig verouderd. Zodra het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum open is, wordt het oude ziekenhuis gesloopt en wordt de grond gebruikt als parkeerplaats voor het nieuwe ziekenhuis.