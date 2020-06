Anderhalf jaar cel geëist voor seksueel uitbuiten 16-jarige ‘Samira’ uit Enschede

Wist een 40-jarige man uit Hilversum dat een meisje uit Enschede minderjarig was, toen hij haar vroeg of ze als prostituee in zijn huis wilde werken? Dat is de hamvraag in de rechtszaak die vandaag speelde in de rechtbank in Almelo. Volgens de officier van justitie wist hij dat wel en moet hij daarom twee jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, de gevangenis in.

De officier spreekt van ernstige feiten, omdat het om een minderjarig slachtoffer gaat dat psychisch ernstig is beschadigd door de verdachte. De advocaat van de verdachte daarentegen pleit voor vrijspraak.

Nepafspraak

De zaak kwam aan het licht nadat de agent een nepafspraak met het meisje gemaakt had om seks te hebben in een auto. Een advertentie van het meisje op Seksjobs.nl werd gezien door Watch Nederland, een organisatie die strijdt tegen seksuele uitbuiting van minderjarigen. De politie in Enschede werd daarna op de zaak gezet.

Nadat de telefoons van het meisje in beslag werden genomen, kwam de politie de 40-jarige verdachte op het spoor. Hij zegt het meisje te kennen onder de valse naam ‘Samira’. Hij had in januari 2019 met haar bij een tankstation in Glanerbrug afgesproken, om haar mogelijk mee te nemen naar zijn huis in Huizen. 'Samira' kwam niet opdagen, omdat zij inmiddels aangehouden was door de politie.

Kamer aangeboden

In de rechtszaal in Almelo zegt de verdachte dat hij het meisje leerde kennen via Speurders.nl, maar nooit te hebben geweten te hebben dat ze minderjarig was. Hij bood haar via WhatsApp een kamer in zijn huis in Huizen aan om als prostituee bij hem te werken, om ‘daar een zakcentje aan te verdienen’.

De officier zegt dat de verdachte niet voldoende zijn best heeft gedaan om de leeftijd van het meisje te controleren. Hij zou eerder gericht zijn geweest op het verdienen van geld. De officier zegt dat verdachte het meisje heeft gefaciliteerd de prostitutie in te gaan en een plek heeft geregeld waar ze de werkzaamheden kon verrichten. Ook zouden ze prijsafspraken hebben gemaakt en foto’s voor de website hebben uitgewisseld.

Middelburg

Volgens de officier van justitie is Samira door het oog van de naald gekropen. Dat baseert ze op een getuigenverklaring van een ander vermeend slachtoffer van de man. Hij zou in februari 2019 dat meisje uit Middelburg op dezelfde manier te hebben geronseld, haar opgepikt in Zeeland, seksueel hebben lastiggevallen en te hebben geïntimideerd met een groot keukenmes. De man ontkent en zegt dat hij zich van die nacht weinig kan herinneren.

Ook over andere gesprekken die hij zou hebben gehad met meisjes, ruzies met prostituees in zijn woning in Huizen of het prostitueren van vrouwen zegt hij zich niks te kunnen herinneren. Dat wijt hij aan het veelvuldig gebruik van kalmeertabletten, zoals Temazepam en andere medicijnen.

Deze periode heeft de nodige impact gehad op het slachtoffer, dat ook een aantal maanden in een internaat in Zetten heeft gezeten nadat de agent een nepafspraak met haar had gemaakt. "Door wat er gebeurd is, ben ik een kluizenaar geworden. Ik ben heel voorzichtig geworden." Ook zegt ze depressief te zijn geworden. "Er zijn dagen dat ik mijn bed niet uitkom."

'Lesje geleerd'

De verdachte zegt in zijn verklaring een grote fout te hebben gemaakt door de meisjes te benaderen. "Ik heb mijn lesje wel geleerd. Ik wil een beter leven gaan leiden", zo verklaart hij. Hij zegt uit 'die wereld te zijn gestapt’ en van Huizen naar Hilversum is verhuisd. Ook zegt hij op de wachtlijst te staan voor therapie van GGZ.

Volgens de advocate kan niet worden bewezen dat de verdachte ’Samira’ seksueel heeft uitgebuit omdat verdachte het meisje nooit heeft ontmoet, ook zou niet zijn aangetoond dat verdachte wilde dat het meisje zich prostitueerde in zijn huis. Daarbij kon haar client volgens de advocate niet weten dat het meisje minderjarig was en heeft hij nooit de kans gehad om haar leeftijd te verifiëren. Ze pleit voor een werkstraf, omdat de gezondheid van de man niet goed is.

De rechter doet in deze zaak over twee weken uitspraak.