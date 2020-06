Directie Havi mogelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld voor faillissement

De bestuurders van Havi gaven als verklaring voor de onduidelijkheden in de bedrijfsadministratie dat er onder meer geen zicht was op bepaalde geldstromen uit China.

Financiële schade verhalen

In zijn verslag schrijft de curator dat er sprake is van "bijkomende omstandigheden" die het volgens hem rechtvaardigen de bestuurders van Havi eventueel persoonlijk aansprakelijk te stellen voor het faillissement. In dat geval zou de financiële schade privé op de directieleden kunnen worden verhaald.

"Daarvoor is echter nu eerst aanvullend onderzoek nodig", aldus curator Eric Poelenije in een mondelinge toelichting op zijn faillissementsverslag.

Grote beroering

Het faillissement van het touringcarbedrijf Havi veroorzaakte grote beroering in de Nederlandse reiswereld. Vooral omdat Havi een van de grotere spelers op de markt was.

Het bedrijf raakte echter in zwaar weer toen na de terroristische aanslagen met name Aziatische toeristen vanaf 2015 massaal wegbleven uit Europa. Daarop vroeg de directie zelf het faillissement aan en raakten bijna tweehonderd medewerkers hun baan kwijt.

Complex onderzoek

Hoewel het bedrijf eind vorig jaar al op de fles ging, duurde het pas tot deze week voor het faillissementsverslag werd gepubliceerd. Dat heeft volgens Poelenije te maken met de complexiteit van de zaak. Zo bestond Havi uit een vijftal vennootschappen, dat nauw aan elkaar was gelieerd. "Bovendien speelde corona mee waardoor het wat langer duurde." De curator werkte tot nog toe al 1.100 uren aan de zaak en verwacht dat het eind nog lang niet in zicht is.

Nog miljoenen tegoed

In het faillissementsverslag komt een opmerkelijk aspect aan de orde. De diverse Havi-vennoten zouden nog voor ruim 7,6 miljoen euro tegoed hebben van diverse debiteuren. Daarvan zou Havi Beheer een vordering van circa 5 miljoen euro hebben op de Poolse vestiging. Dit bedrag werd door de directie genoemd op het moment dat ze het faillissement aanvroeg. In een later stadium kwam de directie daar echter op terug en verklaarde dat het om een vordering van 'slechts' 8 ton zou gaan.

Poelenije zegt in zijn carrière een dergelijk groot verschil nog niet eerder te zijn tegengekomen in de administratie van een failliete onderneming. "Terwijl ik toch al een aantal jaren meeloop." De curator zegt niet te weten waar dit verschil vandaan komt of waar het op kan duiden. "Daarvoor is juist extra onderzoek nodig."

Miljoenenschuld fiscus

Uit het faillissementsverslag blijkt verder dat Havi een miljoenenschuld bij de fiscus heeft. De diverse bedrijfsonderdelen staan voor ruim 6,4 miljoen bij de belastingdienst in het krijt.

Structureel rode cijfers

Uit het verslag blijkt verder dat er sinds 2017 structureel hoge verliezen werden geleden. Alleen al de vennootschappen Havi Beheer en Havi Reizen schreven meer dan een miljoen euro per jaar rode cijfers. Ook Peter Langhout Reizen, dat onder Havi Beheer viel, draaide verlies: in het laatste jaar 2019 ging het om 3,7 ton.

Schuldeisers

Los van de belastingdienst hebben circa driehonderd schuldeisers nog voor een kleine 9 miljoen aan schulden uit staan bij de diverse Havi-vennoten. Daarnaast heeft de Rabobank een vordering van ruim 1 miljoen euro op twee bedrijfsonderdelen van Havi.

Al zijn al deze cijfers overigens onder voorbehoud, omdat het onderzoek van de curator nog in volle gang is.

Inkomsten

Of er voor de schuldeisers wat valt te halen, is nog maar de vraag. Weliswaar heeft de curator in een eerder stadium de zogenoemde intellectuele eigendomsrechten - waaronder de handelsnaam Havi, de website en het klantenbestand - kunnen verkopen, maar dat leverde slechts 25.000 euro op.

Wel blijkt uit het debiteurenoverzicht dat er bij de curator de afgelopen tijd ruim 2,5 ton is binnengekomen, geld dat Havi nog tegoed had van diverse zakenpartners. Daarnaast is er op Havi-rekeningen bij de Rabobank alsnog ruim 1,7 ton bijgeschreven van debiteuren.





Bedrijfspand

Wel heeft Havi nog steeds bedrijfsruimte aan de Morsweg in Rijssen. De curator is momenteel in onderhandeling met enkele gegadigden voor dit pand.

Internationale speler

Met name sinds de overname van Peter Langhout in 2016 was Havi Travel een van de grootste Nederlandse touringcarbedrijven geworden, een internationale speler die jaarlijks meer dan 2.500 groepen door heel Europa vervoerde.

Spelersbussen

Havi had vestigingen in Goor, Lith en Schiphol, maar had ook filialen in Polen, Roemenië en Zwitserland. Ook was Havi Travel actief in India, Cambodja en Indonesië. Het wagenpark besloeg circa honderd bussen. Bovendien reed Havi de spelersbussen van FC Twente, Ajax en De Graafschap.