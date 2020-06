Terreurverdachte werkte bij Aveleijn samen met kwetsbare jongeren

Bij zorginstelling Aveleijn in Glanerbrug heeft in de zomer van 2018 een terreurverdachte korte tijd gewerkt met kwetsbare jongeren. Dat bevestigt Aveleijn na berichtgeving van RTL Nieuws . De Arnhemse terreurverdachte beschikte niet over de vereiste papieren om te mogen werken bij Aveleijn. "Een verschrikkelijke situatie, dat wil je niet", stelt een woordvoerder.

Het zou gaan om Hardi N., de hoofdverdachte in de grootste Nederlandse terrorismezaak van de afgelopen jaren. Hij werd in september 2018 opgepakt en zou het middelpunt zijn van een groep die een terroristische aanslag in Nederland beraamde. Dit proces start woensdag.



'Paste niet'

In de zomer van 2018 begeleidde de man kwetsbare kinderen in de jeugdzorg. Hij kwam bij de zorginstellingen terecht via uitzendbureau Kroek en Partners. Bij Aveleijn werkte de verdachte drie diensten. "Daarna is de samenwerking gestopt, omdat de manier van werken niet bij ons paste", vertelt een woordvoerder. Van pogingen tot het bekeren van mensen tot de islam zou geen sprake zijn geweest.

Enkele maanden nadat de man gewerkt had in de instelling in Glanerbrug, werd Aveleijn door de politie op de hoogte gebracht van het onderzoek naar de terreurverdachte.

Verklaring Omtrent Gedrag

Naast Avelijn zou de man ook gewerkt hebben bij Ambiq in Hoogeveen en De Kroon Zorg in Doornenburg. Voor het werken in dit soort instellingen is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht. Die zou de man volgens de politie niet hebben gehad. De zorginstellingen gingen ervan uit dat het uitzendbureau dit zou checken. Inmiddels is het proces rondom het checken van een VOG aangescherpt, bevestigt Aveleijn.