Overijsselse boeren hekelen rapport Remkes, Natuur en Milieu Overijssel tevreden

De landbouwsector reageert teleurgesteld op het rapport van de commissie Remkes over de stikstofproblematiek. In het vanmiddag gepresenteerde rapport stelt Remkes dat de aanpak van het kabinet tekortschiet en dat in 2030 de stikstofuitstoot met vijftig procent gereduceerd moet zijn. Ben Haarman van LTO Noord: "Dat is niet realistisch, zelfs al zouden we geen stikstof meer uitstoten."

Ook melkveehouder Christian Muilerman uit Oxe baalt. "Wat gaan we nu weer krijgen? Je wordt wel een beetje zenuwachtig. Je kunt nooit eens lekker rustig met je eigen bedrijf bezig zijn." Hij vindt het vooral opvallend dat er niets is gedaan met de plannen die het Landbouw Collectief eerder heeft gepresenteerd. "We moeten weten wat het gezamenlijke doel is en hoe we daar naartoe kunnen werken."





Het kabinet had oorspronkelijk 26 procent stikstofreductie als stip op de horizon gezet, maar dat is volgens Remkes niet voldoende. Volgens Haarman moet het economisch wel verantwoord zijn. "Het is nu praktisch onhaalbaar. Er moet een juiste balans zijn tussen wonen, werken, natuur en landbouw. Dat hoeft niet vrijblijvend te zijn, maar er moet wel een bedrijfseconomisch perspectief zijn."

Natuur

Doel van alle adviezen is om de natuur de kans te geven te herstellen van alle stikstofuitstoot. Ruud Pleune van Natuur en Milieu Overijssel is derhalve wel blij met het rapport. "Een helder en logisch verhaal. Ik hoop dat de overheid het advies opvolgt." De kritiek van de landbouw wuift hij weg. "Ook in de bouw moet veel gebeuren om minder stikstof uit te stoten. Jarenlang is de natuur hard getroffen, nu moeten de landbouw en andere sectoren minder stikstof gaan uitstoten."



Bekijk de video voor meer achtergronden over het rapport van Commissie Remkes én interviews met Muilerman en Pleune



Provincie

In het advies van de commissie Remkes ligt een grote verantwoordelijkheid bij de provincies voor het realiseren van het gestelde doel. "Het is afwachten hoe zij het lezen en aanpakken", stelt Haarman.

Het uiteindelijke doel is dat de natuur in 2050 hersteld is van de stikstofuitstoot. Deze periode van dertig jaar lijkt nog lang, maar Pleune vindt dat er haast gemaakt moet worden. "Ik ben al sinds 1984 actief op dit dossier. Gezien wat er in die tijd is gebeurd, is dertig jaar een flinke uitdaging. Nu alle partijen doorhebben hoe ernstig de situatie is, moeten we dit met z'n allen kunnen doen."





Maar voor Muilerman is het plezier van het boer zijn er wel een beetje vanaf. "Als ik zestien was en ik voor de keuze stond om het bedrijf over te nemen, had ik waarschijnlijk een andere keuze gemaakt."