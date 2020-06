Cultuurbeschermers Enschede: 'Wat is er met waterkunstwerk voor politiebureau gebeurd?'

De Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker (SHSEL) trekt namens de cultuurhistorische organisaties aan de bel. "Met verontwaardiging en ontzetting hebben wij kennisgenomen van de vernieling van belangrijke kunst in de openbare ruimte in Enschede", schrijft de organisatie.

'Illegaal vandalisme'

De SHSEL heeft de gemeente om opheldering gevraagd en wil letterlijk en figuurlijk de onderste steen boven hebben. Volgens de stichting is hier sprake van 'illegaal vandalisme'. Het kunstwerk dat met publiek geld is betaald, moet volgens de SHSEL in de oorspronkelijke staat worden hersteld en weer onderdeel worden van de openbare ruimte.

Of dat gaat lukken is nog de vraag. Het waterkunstwerk staat nu in de tuin van restaurant Jo Ann, dat in de voormalige villa van de politietop is gehuisvest. Uitbater Emiel Kwekkeboom van Jo Ann verbaast zich over alle ophef.

'Fontein is nu juist opgeknapt'

Volgens Kwekkeboom was het kunstwerk ernstig vervuild en is het nu juist enorm opgeknapt: "De schalen zaten vol met vuilnis en smeer. We hebben alles schoongemaakt en willen nu gaan kijken hoe we ze mooi kunnen uitlichten." De uitbater zegt nog te hebben gekeken of hij de fontein in de oude luister kon herstellen: "Alles zit vast in het beton, daar is geen beginnen aan."

De fontein staat nu in achtertuin van restaurant Jo Ann

Fontein nu in achtertuin restaurant (Foto: Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker)

De stichting wil weten waar de keien zijn gebleven van de bekende golvende bestrating. Woordvoerder Jan Breteler van SHSEL: "Wie heeft opdracht gegeven om de keien weg te halen? We hebben de gemeente gevraagd dat uit te zoeken."

De gemeente Enschede bevestigt dat die vraag is neergelegd en zegt de zaak te gaan onderzoeken.

'Geklater fontein werkte op de blaas'

Het waterkunstwerk voor het bureau kampte in het verleden vaak met technische mankementen en veroorzaakte daarnaast eerder ook al ophef, herinnert woordvoerder Jan Breteler van de Stichting Historische Sociëteit Enschede Lonneker zich: "Agenten klaagden in het verleden vaker dat het geklater van de fontein hen op de blaas werkte."