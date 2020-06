Voormalig FC Twente-trainer Alfred Schreuder per direct weg bij Hoffenheim

Alfred Schreuder en Hoffenheim gaan per direct uit elkaar. De voormalig trainer van FC Twente en de Duitse club verschillen van mening over het toekomstig te voeren beleid.

Aan de sportieve resultaten ligt het niet, want Schreuder stond met Hoffenheim op de zevende plek in de Bundesliga. "Ik wist vanaf het begin dat de taak in Hoffenheim een grote uitdaging zou zijn. Het werk vervulde me met grote vreugde. Ik dank de club dat ze me de kans heeft gegeven om in de Bundesliga te werken", zegt Schreuder op de website van de club.

Niet eens

"Helaas waren we het niet eens over een gemeenschappelijke manier waarop we Hoffenheim naar de toekomst willen leiden. Dat is erg jammer. Het is niet ongebruikelijk in het professionele leven om verschillende meningen te hebben. Je moet dan eerlijk tegen elkaar zijn en de juiste consequenties trekken", vult de vertrekkende coach aan.

Schreuder maakte in 2015 de overstap van FC Twente naar Hoffenheim om daar als assistent aan de slag te gaan. In 2018 werd hij assistent van Erik ten Hag bij Ajax, om dit seizoen bij Hoffenheim terug te keren als hoofdtrainer.