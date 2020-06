Toeristenbelasting Overijssel stijgt, maar is nog wel het laagst in Nederland

Camping de Papillion in Denekamp (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

De toeristenbelasting in Overijssel is dit jaar gestegen. Vakantiegangers in onze provincie betalen 8,2 procent meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl. De gemiddelde hoogte van de belasting in onze provincie is 1,15 euro per persoon, per nacht. Dat is het laagste gemiddelde van alle provincies in Nederland.

De meeste toeristenbelasting zijn vakantiegangers kwijt in Hellendoorn, daar is het 1,78 euro. In Olst-Wijhe is het het minst: vijftig cent. Dat is landelijk gezien het laagste bedrag van gemeenten die toerismebelasting heffen.

In 45 gemeenten in ons land wordt dat niet gedaan. In Overijssel heft alleen Borne geen toeristenbelasting.

Klik hier om te kijken hoe hoog de toeristenbelasting in elke Nederlandse gemeente is:

Meer dan tien euro

Landelijk gezien is de toeristenbelasting weinig als je het vergelijkt met de duurste gemeenten. Vakantiegangers in Amsterdam betalen gemiddeld 10,80 euro belasting bovenop de hotelprijs. Ook in Rotterdam (7,24 euro) en Zaanstad (7,00 euro) is de toeristenbelasting relatief hoog.