Weidevogelbeschermer ziet hoe grutto massaal wordt opgegeten: "Overheid moet ingrijpen"

Tussen Lierderholthuis en Laag Zuthem runt Elshof een vleeskuiken- en melkveebedrijf. Een waterrijk gebied, ideaal voor weidevogels. Vooral nu veel andere gebieden de afgelopen weken droog staan.

"Weidevogels houden van open landschap", legt Elshof uit. "We pompen hier water op het land. Dat is ideaal voor de grutto, kievit, scholekster, tureluur of watersnip. Hier trekken alle vogels naartoe."

Vossen en steenmarters

En dus ligt het gebied in het voorjaar vol met vogelnestjes; ideale hapjes voor vossen en steenmarters. "Dat legt enorme druk op de weidevogel", zegt Elshof.

De weidevogelbeschermer gaat er regelmatig 's nachts met warmtebeeldcamera's op uit om vossen te schieten. "Dit jaar hebben we er zestien afgeschoten", zegt hij. En nog zijn er volgens Elshof te veel.

"De vossenstand moet eigenlijk één vos per duizend hectare zijn", legt hij uit. "Het gebied hier is 1500 hectare groot. Dus met die zestien doodgeschoten vossen zat we op één per honderd hectare."

Afschieten

Maar de grootste boosdoener is volgens Elshof de steenmarter. Het dier is beschermd en mag niet afgeschoten worden. "Niemand mag er iets aan doen, terwijl hij weinig natuurlijke vijanden heeft."

Elshof roept de overheid op serieus te overwegen om het dier af te schieten. "De grutto is écht een Nederlandse vogel. Tachtig procent van alle grutto's in de wereld broedt hier. Het is onze verantwoordelijkheid de grutto te beschermen."