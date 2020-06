Overijssel wil meer en snellere treinen naar Duitsland

Het doel is dat het vlieg- en wegverkeer minder wordt. De ondertekenaars willen investeren in korteafstandstrajecten zoals Enschede - Dortmund, maar ook in een lange hogesnelheidslijn richting Berlijn.

Berlijn via Arnhem?

Een enkeltje Amsterdam-Berlijn duurt op dit moment zeker zes uur. "Dat is vergeleken met vliegen niet concurrerend genoeg", zei de Zuid-Hollandse gedeputeerde Floor Vermeulen vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal.

Over een snellere verbinding tussen Amsterdam en Berlijn is veel te doen. Op dat traject rijdt geen hogesnelheidstrein en er zijn in totaal zestien tussenstops. Dat maakt dat de reistijd niet kan concurreren met het vliegtuig.

Een manier om sneller naar Berlijn te kunnen, is volgens Vermeulen de optie om de trein via Utrecht en Arnhem te laten rijden en dus niet meer via Overijssel. "Daarmee kun je uren winnen."

Onderzoek

De provincie Overijssel deed al eerder onderzoek hoe de reistijd tussen Amsterdam en Berlijn verkort kan worden. Over dat onderzoek was veel te doen. Reporter Radio concludeerde dat de tussenstops in het Duitse Bad Bentheim en Rheine niet geschrapt mochten worden, omdat die twee steden meebetaalden aan het onderzoek.

Gedeputeerde Bert Boerman zei dat er van beïnvloeding in het onderzoek geen sprake was.

Tien jaar

Vorig jaar schreef Van Veldhoven nog aan de Tweede Kamer dat het nog wel tien jaar kan duren voordat er een snellere verbinding is tussen de Nederlandse en Duitse hoofdstad.

Dan zou de trein wel een andere route krijgen, via Zwolle of de Arnhemroute. CDA Overijssel wilde dat Van Nieuwenhuizen ook ging onderzoeken of de 'Berlijntrein' via Hengelo kon blijven rijden.