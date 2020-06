Al vijftienduizend handtekeningen voor petitie van Myrthe (19): "Kan het nog niet beseffen"

De 19-jarige UT-studente zegt dat jonge vrouwen in Enschede zich onveilig voelen. Ze durven niet meer alleen over straat te lopen. Elke dag worden vrouwen in het centrum lastiggevallen door mannen die seksistische dingen roepen, vrouwen aanraken en zelfs volgen naar huis. Zelf is ze er ook slachtoffer van geworden.

"Ik ben bijvoorbeeld een keer achtervolgd op straat en tegen mijn voordeur aangeduwd door een gast. Die begon mij toen te kussen."

Tweede Kamer

Nu haar petitie veel aandacht krijgt, denkt ze ook verder dan Enschede. "Afgelopen zaterdag zat ik bij de talkshow Op1 aan tafel, daar heb ik met VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz gesproken. Zij wil ook dat ik mijn petitie aanbied aan de Tweede Kamer, zodat we dit ook landelijk kunnen aanpakken.

Maar eerst is het de beurt aan de gemeenteraad van Enschede. Vanmiddag wordt erover gesproken. Met name aan de Noorderhagen, het gebied bij het Wilminktheater, is het probleem groot. "De gemeenteraad heeft al een verzoek ingediend bij het college voor bewustwording en meer cameratoezicht", zegt Myrthe.

Achtbaan

Afgelopen donderdag kwam haar petitie online. Sindsdien staat ze in het middelpunt van de belangstelling. "Ik kan het nog steeds niet beseffen en het voelt alsof ik nog steeds in een achtbaan zit", vertelt ze op Radio Oost. Ze is blij met alle aandacht: "Heel trots, heel blij. Ik voel de positiviteit doorgaan."

In de media krijgt ze veel aandacht, maar Myrthe krijgt ook veel persoonlijke reacties. "Het valt me heel erg op dat vrouwen sturen van: 'Ik voel me eindelijk gewaardeerd, mijn emotie wordt eindelijk begrepen en ik voel me eindelijk niet meer alleen. Het is fijn dat iemand voor ons opstaat en z'n nek uitsteekt.'"