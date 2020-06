Curator: 'Directie poppodium Atak niet aansprakelijk voor faillissement'

De directie en de Raad van Toezicht kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het spraakmakende faillissement van poppodium Atak in Enschede. Dat blijkt uit het meest recente faillissementsverslag van curator P. Weenink, die het onderzoek naar de oorzaak van het bankroet daarmee heeft afgerond. Met name de hoge bierprijs was een belangrijke oorzaak voor de financiële problemen, zo luidt een van zijn belangrijkste conclusies. Daardoor werd het voor Atak één groot gevecht tegen de bierkaai en ging het uiteindelijk op de fles.

De problemen beginnen eigenlijk al meteen na de verhuizing in september 2008 van het oude pand naar het nieuwe onderkomen in het Nationaal Muziekkwartier, zo analyseert de curator. Vormen normaal gesproken kortingen met bierbrouwers een voorname inkomstenbron voor dergelijke poptempels, Atak kan daar nooit gebruik van maken.

Contract bierbrouwer

Volgens de curator blijkt uit documenten dat deze bierkorting ineens werd gebruikt voor de financiering van de nieuwbouw van het Muziekkwartier. Eenmalige subsidies in 2008 en 2009 mochten niet baten.

Atak had geen andere opties, want het contract met de bierbrouwer liep nog door tot en met 2018.

Rode cijfers

Vanaf het boekjaar 2012 werden voor het eerst rode cijfers geschreven, waarna er in 2014 voor het eerst sprake was van een negatief vermogen van ruim 46.000 euro. Daarop werden allerlei overlevingsscenario's onderzocht.

In 2014 werd gekeken naar een eventuele fusie met het Wilminktheater, maar dit voorstel kreeg geen politieke goedkeuring. De verantwoordelijk wethouder van Enschede stelde daarop een samenwerking voor tussen Twentse podia: het Wilminktheater en Atak in Enschede en het Rabotheater en Metropool in Hengelo.

Fusie Metropool

Toen een samenwerking tussen de theaters niet mogelijk bleek, is nog wel een eventuele fusie tussen Atak en Metropool onderzocht. Beide poppodia hadden een negatief eigen vermogen, maar waar Atak verlies leed op de exploitatie, boekte Metropool juist winst. Daarop ketste ook deze beoogde fusie af.

Schuldenlast

Uit het faillissementsverslag blijkt verder dat de schuldenlast van Atak uiteindelijk is opgelopen tot 416.000 euro. Daarnaast staat Atak nog voor een kleine 40 mille in het krijt bij de fiscus.



Met de gemeente Enschede en het Wilminktheater heeft Atak inmiddels overeenstemming weten te bereiken over de achterstallige huur.

Rol directie

Atak heeft altijd een prominente rol gespeeld in de rijke muziekgeschiedenis van Enschede. Het faillissement veroorzaakte dan ook veel beroering onder de popliefhebbers in de stad. Curator Weenink erkent in zijn faillissementsverslag dat er "veel is gezegd en geschreven over de rol en het functioneren van zowel de directie als de Raad van Toezicht".

De curator concludeert echter - nu hij het onderzoek heeft afgerond - dat "er geen aanleiding bestaat om (voormalige) bestuursleden en/of leden van de Raad van Toezicht aan te spreken uit hoofde van onbehoorlijk bestuur."

Het faillissement wordt de komende tijd afgerond. Volgens de curator kan een aantal schuldeisers nog een beperkte uitkering tegemoet zien.