Deze felbegeerde herbruikbare schorten worden in Overijssel gemaakt

Al snel na de uitbraak van het coronavirus bleek dat Nederland een tekort had aan beschermende veiligheidskleding voor zorgpersoneel. In het begin ging het om mondkapjes en spatbrillen, maar er was ook behoefte aan beschermende schorten. Het Health Innovation Park in Zwolle bedacht daarom om zelf schorten in Oost-Nederland te maken.

Isala en Health Innovation Park (HIP) riepen de industrie op om met oplossingen te komen. Onder aanvoering van ontwikkelingsmaatschappij Oost NL is een consortium gevormd van vijf textielbedrijven uit Overijssel, Gelderland, Zuid-Brabant en Noord-Holland.

TenCate Protective Fabrics in Nijverdal regisseerde de ontwikkeling van de schorten en kwam met het idee om herbruikbare schorten te fabriceren. "We hebben al een ecologische stof in ons assortiment die duurzaam en comfortabel is. Doordat wij het materiaal hier in Nijverdal veredelen, kan de stof tot wel vijftig keer industrieel gewassen worden", zegt commercieel directeur Marcel Willems.

Minder afhankelijk

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL wil er op deze manier voor zorgen dat de medici op elk moment verzekerd zijn van beschermende materialen en haar werk kan uitvoeren zonder dat zij afhankelijk zijn van producenten uit verre landen.

Projectmanager Robbert Jan Kooij van Oost NL:"Hier in het Oosten hebben we een rijk textielverleden, daar kunnen we gebruik van maken. Het is dan weliswaar niet meer zo groot als vroeger, maar er zit nog heel veel kennis. We proberen deze industrie op deze manier weer een boost te geven."

"De coronacrisis heeft ons geleerd dat wij baat hebben bij korte productielijnen van goede kwaliteit", zegt directeur Jeanine de Regt van het Health Innovation Park. "Ik roep daarom de zorginstellingen en ziekenhuizen op om vooral met de producenten van deze materialen in gesprek te gaan en deze producten af te nemen. Zo blijft de productie van de materialen op korte termijn gewaarborgd. En dat geeft rust, want je weet nooit wanneer er weer een crisis als deze komt."