Natuurvereniging zoekt steun met petitie 'Geen bollengif in Ommens drinkwater'

Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek vraagt met de petitie 'Geen bollengif in Ommens drinkwater' opnieuw aandacht voor het experiment met bloembollenteelt in het drinkwaterwingebied. "Veel meer mensen moeten hiervan weten, dat is belangrijk", zegt Hein Kuijper van de vereniging. De natuurvereniging is fel tegen het experiment, terwijl het gemeentebestuur de proef wel ziet zitten.

Aanjager van het experiment zijn Vitens en een aantal bloembollenkwekers. Een woordvoerder van het drinkwaterbedrijf zei eerder tegen RTV Oost dat de proef volkomen veilig is. "In verschillende gemeenten is lelieteelt toegestaan in waterwingebieden. De controle is groot, de innovatie in de landbouw en bollenteelt ook. Er zijn beschermingsmiddelen die wij liever niet gebruikt zien, daar zijn afspraken over gemaakt. Het is volkomen veilig."

Witharen en Hammerflier

De experimentele bloembollenteelt moet plaatsvinden in de beschermde waterwingebieden bij Witharen en Hammerflier en dat is tegen het zere been van onder andere Natuur en Milieu De Vechtstreek. "Als ze al willen experimenteren, laat ze dat dan doen in gebieden waar het is toegestaan", zegt Kuijper, die maar niet begrijpt waarom partijen als Vitens, de gemeente en de provincie vóór de proef zijn of er zelfs aan meewerken. "Als het fout gaat in de waterwingebieden, zit je opgescheept met de schade."

'Geen bollengif in Ommens drinkwater'

De petitie van Natuur en Milieu De Vechtstreek staat enkele dagen online. "Iets meer dan 150 personen hebben de petitie inmiddels ondertekend", zegt Kuijper, die het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van het experiment. "Wij blijven vinden dat nut en noodzaak van bollenteelt in de twee gebieden waar het zuiverste drinkwater van ons vandaan komt, niet is aangetoond."

Onterecht slecht imago

Bollentelers uit de streek willen graag aan de slag in de waterwingebieden. Zij zeggen dat de bollenteelt onterecht een slecht imago heeft. De sector heeft volgens hen de afgelopen jaren een flinke vergroening doorgemaakt.

Een woordvoerster van de gemeente Ommen zegt dat het onderwerp waarschijnlijk in september opnieuw door de raad wordt besproken in een zogeheten informatieve raadsbijeenkomst. Dan valt er nog geen besluit. Dat wordt genomen in de daaropvolgende raadsvergadering. Natuur en Milieu De Vechtstreek wil de petitie aanbieden aan de gemeenteraad.