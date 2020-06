Sein op groen: 300 meter extra rails voor spoorfietsen Hengelo

Achter het FBK stadion en naast de ingang van voetbalvereniging S.C. Barbaros ligt perron Veldwijk. Het is de thuisbasis voor het spoorfietsen dat sinds 2016 in Hengelo mogelijk is. Jaarlijks maken zo'n 8.000 bezoekers een ritje op een van de zeven spoorfietsen.

Chloorlijn

Ooit werd het tracé aangelegd voor de aanvoer van kolen uit het Duitse Ruhrgebied. Later gebruikte Akzo het voor het vervoer van zout. In 2006 werd het lijntje opgedoekt toen er een einde kwam aan de beruchte chloortreinen.

Het tracé werd in 1942 opgebroken en het stopt na 2.100 meter abrupt midden in een bosrijke omgeving. Voor 'de beleving' is het volgens initiatiefnemer Jurriaan Knol belangrijk dat er een stuk bijkomt. "Het is maar 300 meter, maar je eindigt in een open veld. Daar is ruimte om een perron te maken met voorzieningen, ook voor mindervaliden."

Zouttorens

Knol wil cultuur, techniek en natuur in het landschap samenbrengen. "Op het eindpunt komt een trekkershut te staan, een omgebouwde zoutwagon waar je kunt overnachten. Langs het spoor komen twee historische zouttorens te staan. Ingericht als natuurhuisje en luxer dan de zoutwagon. Met de huurinkomsten kunnen we onze eigen broek ophouden." Een Europees subsidiefonds ter versterking van het platteland helpt Spoorfietsen Hengelo om de plannen te realiseren.

Het college is akkoord en de gemeenteraad laat doorschemeren dat het positief tegenover de plannen van Spoorfietsen Hengelo staat. De bestemmingswijziging ligt ter inzage en alleen bezwaarmakers kunnen de uitvoering nog vertragen.

Blauwe Engel

Naast de bestemmingswijziging en corona moet er nog een grote hobbel worden genomen voordat er extra meters gefietst kunnen worden op het spoor. "De Blauwe Engel staat in de weg, de historische dieseltrein uit 1953 die we een paar maanden geleden hebben gekregen wordt gerestaureerd. We kunnen trouwens nog wel vrijwilligers gebruiken die helpen met opknappen en schilderen. Kan het treinstel eerder naar z'n bestemming", lacht Knol.