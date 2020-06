'Zelfbewoningsplicht' moet beleggers weren op verstoorde woningmarkt in Zwolle

Zwolle wil de verkoop van nieuwbouwwoningen aan beleggers en investeerders fors beperken. Er komen nieuwe regels over wat Zwolle de 'zelfbewoningsplicht' noemt.

Koop je een nieuwbouwhuis in Zwolle, dan moet je er ook zelf in gaan wonen. Slechts een beperkt aantal nieuwe woningen mag worden verkocht aan een belegger of investeerder. De gemeente maakt daarover afspraken met onder meer bouwondernemers en makelaars.

Die afspraken zijn volgens wethouder Ed Anker in een ver gevorderd stadium en worden in september officieel vastgelegd. Dat liet hij dinsdagavond weten aan de gemeenteraad.

Beleggers zijn kapers

Beleggers die in woningen investeren veroorzaken grote problemen op de woningenmarkt. Zij steken hun geld in met name de goedkopere nieuwbouwwoningen en verdienen eraan door deze tegen hoge prijzen te verhuren. En zo kapen ze als het ware de nieuwbouwwoningen weg voor starters.

Voor deze groep woningzoekers is er in Zwolle nauwelijks nog een nieuwbouwwoning te krijgen omdat ze vaak op voorhand al zijn verkocht aan een investeringsmaatschappij of een particuliere belegger.

Veel woningen worden bijvoorbeeld al niet meer via Funda te koop aangeboden omdat een investeerder deze al heeft gekocht. Voor bouwondernemers en makelaars is dat erg makkelijk, voor nieuwkomers op de woningmarkt is dat erg vervelend. Zij kunnen vaak niet anders dan dezelfde woning tegen een hoge prijs gaan huren.

Overspannen

De woningmarkt in Zwolle is behoorlijk overspannen. Vooral de verkoop van nieuwbouwwoningen aan particuliere investeerders is toegenomen. Onder meer ouderen kopen van hun spaargeld woningen als pensioenvoorziening. Het geld op de bank laten staan levert niets op. De verhuur van woningen wel.

De vraag naar woningen neemt als maar toe en er komen veel te weinig nieuwe woningen bij. Er zijn al wel zo'n duizend nieuwbouwwoningen gepland, maar de bouw daarvan is behoorlijk vertraagd als gevolg van de stikstof- en de corona-crisis.

De grootste vertraging is in de wijk Stadshagen. Die is nu opgelopen tot wel een half jaar. Zoals het nu lijkt gaat het al beter en kan er dit jaar toch nog een fors aantal woningen worden opgeleverd.

Steeds duurder

Beleggers op de woningmarkt veroorzaken ook enorme prijsstijgingen. De woningen die nog wel op de mark komen zijn vaak voor starters niet op te brengen. Ook mensen die willen doorstromen vanuit een starterswoning doen dit vaak niet omdat ze het niet kunnen betalen en zo zit de woningmarkt muurvast.

Afspraken

Om dat los te trekken gaat Ed Anker samen met woningcorporaties, investeringsmaatschappijen, makelaars en bouwondernemers afspraken maken. Slechts een beperkt percentage nieuwe woningen mag verkocht worden aan investeerders. De rest moet via de reguliere huizenmarkt worden verkocht aan mensen die er ook zelf gaan wonen.

Uitzondering

Meerdere politieke partijen willen wel dat er mogelijkheden worden gecreëerd voor particuliere investeerders die een huis willen kopen voor familieleden. Denk daarbij aan ouders en grootouders die van hun spaargeld een woning willen kopen voor hun kinderen of kleinkinderen.

De beperking van de woningenverkoop aan beleggers en investeerders geldt voorlopig alleen voor nieuwbouwwoningen. Soortgelijke regels opstellen voor de bestaande bouw is een stuk ingewikkelder.