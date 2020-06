Fraude Keolis: provincie weigert documenten openbaar te maken

Fraude bij Keolis

De fraude zit 'm in de zogenoemde side letters die onderdeel waren van het contract met Chinese busproducenten. In deze geheime documenten staat dat er geen boetes volgen als de producenten te laat leveren. Ondertussen werd industrieconcern VDL gepasseerd door Keolis; VDL zou namelijk niet op tijd kunnen leveren. Opmerkelijk, omdat de garanties die de Chinese bouwers wél geven, worden ondermijnd door de side letters.



Keolis won vervolgens de aanbesteding voor busvervoer in Overijssel, Gelderland en Flevoland.

De affaire kwam via Follow The Money aan het licht. Boerman was toen al mondeling ingelicht door de directeur van Keolis dat er 'onregelmatigheden' waren in de aanbesteding waarmee Keolis de concessie IJssel-Vecht had gewonnen. Het zou gaan om side letters over de levering van elektrische bussen en de circulariteit daarvan. De vraag is onder meer of de concessie zou zijn gegund aan Keolis als dat bekend was.

Financiële belangen

Het gerenommeerde advocatenkantoor Pels Rijcken heeft al twee 'tussenadviezen' gegeven naar aanleiding van de verklaringen en stukken (inclusief de side letters) die Keolis 2 juni heeft opgestuurd. Maar gedeputeerde Boerman is niet van plan die openbaar te maken. De financiële belangen zijn volgens hem te groot vanwege het eventueel intrekken van de concessie.

De PVV eist openbaarheid. Statenlid Joeri Pool daarover: "Het is van groot belang dat falende bestuurders en frauduleuze bedrijven aansprakelijk worden gehouden voor hun gedrag. Dat kan niet als er stukken geheim worden gehouden. Wij willen geen doofpot en maken ons sterk voor openheid en transparantie."

Nietigverklaring

Eerder lieten aanbestedingsdeskundigen weten dat als er sprake is van fraude, Keolis het contract zou moeten inleveren. Aanbestedingsdeskundige Wouter Stolwijk is duidelijk over zo'n side letter: "Dat kan niet anders dan leiden tot nietigverklaring van het contract, want dat is onder valse voorwaarden getekend. Daarnaast zijn er concurrenten geweest, die zullen het er ook niet bij laten zitten."