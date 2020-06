CDA wil dat provincie werk maakt van preventieplan voor wolven in Overijssel

Denk nu al na over een beheerplan, voor als wolven in de toekomst overlast veroorzaken in Overijssel. Die oproep doet de Overijsselse CDA-fractie aan de provincie. De partij verwijst naar de problemen in Brabant en de roedels in Gelderland, waarvan de jongen op termijn op zoek moeten naar een eigen leefgebied. Pas nadenken over een beheerplan als er sprake is van overlast door wolven, is volgens de fractie te laat.

In mei werden in anderhalve week tijd tientallen schapen gedood door een wolf en werd het dier in een woonwijk gefilmd. Ook in Gelderland, waar op de Veluwe twee roedels gevestigd zijn, komen aanvallen op gerasterde dieren voor. De zorgen over aanvallen in Overijssel nemen daardoor toe bij veehouders in onze provincie, aldus CDA-statenlid Piksen.

"De zorg zit er met name in dat de jongen van de roedels op de Veluwe straks moeten gaan zwerven omdat er geen plek voor ze is. Die zwervende wolven zouden de meeste agressie kunnen opleveren, omdat er moeilijk een eigen leefgebied ontwikkeld kan worden. Dan kunnen ze zich gaan vergrijpen aan gerasterd vee."

Schuw?

Piksen zet daarnaast vraagtekens bij de schuwheid van wolven. "Deskundigen zeggen en hebben steeds gezegd dat wolven schuw zijn. We zien filmbeelden en foto's van wolven die in Brabantse woonwijken op zoek zijn naar prooi. Dat is geen schuw gedrag. Bewoners in het buitengebied maken zich zorgen over de veiligheid van met name kinderen." Het komt vaker voor dat wolven zich in de bebouwde kom bevinden, al heeft dat niet tot gevaarlijke situatie geleid.

"Ook zijn er zorgen over aanvallen op andere dieren dan schapen. We krijgen signalen dat er ook jonge veulens van pony's worden aangevallen. Er is angst dat er ook jonge dieren van ander vee aangevallen zullen worden." Het zijn vooralsnog alleen zorgen, want de laatste keer dat een wolf in Overijssel vee heeft gedood was in februari 2019. Dat blijkt uit de cijfers van BIJ12, de organisatie die de cijfers over (mogelijke) wolvenaanvallen bijhoudt en onderzoek doet na een melding.

Snel commissie vormen

Piksen erkent dat uit de cijfers van BIJ12 blijkt dat het wat aanvallen in Overijssel betreft nu rustig is. Maar hij wil wel dat er een plan klaarligt als er weer wolven in onze provincie komen. "Zorg dat er een commissie wordt ingesteld die nu al kijkt naar een beheerplan, naar wolvenvrije zones en zones waar wolven welkom zijn." Nu is het zo dat zo'n commissie wordt gevormd als er sprake is van vestiging van de wolf. Maar dat wil het CDA dus voor zijn. "Anders ben je zo weer een half jaar verder."

Het Statenlid ziet graag dat de provincie in Brussel vraagt om een (gedeeltelijke) ontheffing van de verplichting om de wolf te beschermen. "Onder meer in Duitsland en Frankrijk werd het daardoor mogelijk om wolvenvrije zones aan te wijzen, mogelijk in combinatie met afschot als ultiem beheersinstrument." Nu mag een wolf alleen gedood worden als het dier herhaaldelijk mensen benadert en verwijderen geen resultaat heeft of wanneer een wolf zonder aanleiding agressief op mensen reageert.

RTV Oost heeft een podcast over de terugkeer van de wolf in Overijssel. De podcast is hier te beluisteren

Wolven in Nederland: ga aan de slag

Ook Wolven in Nederland ziet graag dat Overijssel snel aan de gang gaat met regels rond preventie van wolvenschade, om zo vooraf voor alle partijen duidelijkheid te hebben. "Het IPO Wolvenplan (het plan dat door de gezamenlijke provincies is opgesteld over omgang met de wolf, red.) is geen preventieplan, maar een plan waarin staat wie waarvoor verantwoordelijk is", aldus woordvoerder Glenn Lelieveld. "Een provincie hoeft nu pas iets te doen als er een wolf gevestigd is, alleen is dan de meeste overlast al geweest."

Dat moet andersom, vindt Wolven in Nederland. Gelderland heeft na de vestiging van de wolf een commissie in het leven geroepen die werkt aan een preventieplan. "Drenthe en Brabant hebben nu al een wolvencommissie ingesteld, terwijl er nog geen sprake van vestiging is. Wij zien dat ook graag in Overijssel", aldus Lelieveld.