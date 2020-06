Raad Zwolle wil opheldering over vroegtijdig vertrek Libéma uit IJsselhallen; vragenvuur voor wethouder

Het vervroegde vertrek van exploitant Libéma uit de IJsselhallen heeft de Zwolse politiek overvallen. Het besluit om de exploitatie van het evenementencomplex versneld af te bouwen, nog voordat het huurcontract in 2024 afloopt, is de Zwolse gemeenteraad rauw op het dak gevallen. Het vertrek roept veel vragen op. Waarom nu? En waarom zijn de vele gesprekken tussen gemeente en Libéma op niets uitgelopen? En waarom heeft het college ook nog steeds geen locaties en plannen voor een nieuwe evenementenhal bekend gemaakt? Wethouder Schuttenbeld kan vanavond in de raad een stevig vragenuurtje tegemoet zien.

In een motie, die de PvdA indient, eist de voltallige raad dat het college nog voor het begrotingsdebat in november met duidelijke plannen voor de nieuw te bouwen evenementenhal in Zwolle naar buiten komt.

Onbegrijpelijk

Snelheid is daarin geboden. "We weten al heel lang dat er woningbouw op deze locatie komt en dat het huurcontract van Libéma in 2024 afloopt. De discussie loopt al sinds de jaren negentig", zegt Sonja Paauw, fractievoorzitter van D66. Ze noemt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de mogelijke nieuwbouwlocaties en plannen voor de nieuwe Zwolse evenementenhal.

Ook is het vreemd dat ze het vroegtijdige vertrek van exploitant Libéma uit de media heeft moeten vernemen. "Ik wil weten waarom dat is, hoe zijn de gesprekken tussen de huidige exploitant van de IJsselhallen en de gemeente Zwolle verlopen. Als Libéma vroegtijdig stopt is het gevaar levensgroot dat de hal straks lange tijd leeg staat, slecht voor de stad maar ook met het oog op risico van verpaupering".

Volgens de D66-fractievoorzitter zal de geplande woningbouw, als de raad daartoe beslist, nog lang op zich laten wachten. Tot die tijd dreigt Zwolle, met een grote regionale functie, lange tijd zonder evenementenhal te zitten.

"Non argument"

Een mening die ook fractievoorzitter Jan Nabers van het CDA deelt. Hij zal vanavond aan de wethouder vragen hoe het kan dat de gesprekken tussen de huidige exploitant van de IJsselhallen en de gemeente in al die jaren op niets zijn uitgedraaid. "Ik wil weten, hoe die gesprekken zijn verlopen en binnen welke kaders dat is gegaan.

Mag Libéma zomaar afbouwen?, of zijn er ook afspraken gemaakt over het organiseren van evenementen tot 1 januari 2024 als het huurcontract afloopt?" Hij wil duidelijkheid en GroenLinks-wethouder Schuttenbeld moet die duidelijkheid wat hem betreft snel verschaffen.

Dat het college de presentatie van de nieuwbouwplannen heeft uitgesteld vanwege de coronacrisis, noemt Sonja Paauw van D66 een "non- argument".

"Je praat over een investeringsplan voor vele jaren, de coronacrisis maakt dat niet anders. Het duurt nog wel even voordat de eerste schop de grond ingaat. Zolang je als gemeente niet duidelijk zegt waar en wat de mogelijkheden zijn, kunnen exploitanten niet inhaken." Ze legt uit: "De raad verkeert op dit moment in het ongewisse over de plannen van het college, we zitten wat dat betreft in een soort black box".

Politiek spel

Ook Jan Nabers fractievoorzitter van Het CDA hekelt de gang van zaken. Hij vermoedt een politiek spel achter het aangekondigde vertrek van de huidige exploitant. "Daar wil ik meer over horen van Schuttenbeld, als Libéma echt van plan is om helemaal niets meer te organiseren en alle winstgevende evenementen naar de Brabanthallen in Den Bosch overhevelt dan wil ik dat we onderzoeken hoe het huurcontract eerder afgekocht kan worden."

Het kan niet zo zijn dat er in de IJsselhallen de komende jaren helemaal niets meer georganiseerd gaat worden. Ik wil dat beide partijen in goed overleg kijken wat er nog wel. Als Libéma niets meer wil dan moeten andere organisatoren volgens het CDA de kans krijgen om wat in het 20.000 vierkante meter grote evenementencomplex te organiseren.

"Noodzakelijk voor de economische voortgang in de stad, want het zal nog zeker jaren duren voordat de eerste paal voor de woningbouw hier de grond in gaat. Tot die tijd moeten we de IJsselhallen zo goed mogelijk gebruiken, en voorkomen dat het gras hier voor de deur straks een meter hoog groeit omdat het pand leeg staat", zegt Nabers.

Haast nieuwbouwplannen

Met de nieuwbouwplannen moet het college in zijn optiek vaart maken. "Zwolle is gewoon te laat, en dat is kwalijk", zegt Nabers. Te laat omdat de nieuwe hal er volgens de CDA-voorman onmogelijk in 2024 staat en er dus in de provinciehoofdstad een evenementenvacuüm dreigt te ontstaan. Want geen hal betekent geen grootschalige indoorevenementen.

"Dat moeten we voorkomen. De IJsselhallen trekken op dit moment jaarlijks zo'n 500.000 bezoekers naar Zwolle, die besteden het nodige in de binnenstad. We zijn het de ondernemers verplicht, zeker gezien de extreem moeilijke periode rondom corona, om er alles aan te doen om die bezoekers de komende jaren hier te houden."

"De woningbouw laat met alle procedures die eraan vast zitten nog zeker acht jaar op zich wachten, tot die tijd kan Libéma gewoon evenementen blijven organiseren. Waarom ze ervoor kiezen om het niet te doen, is mij op dit moment volstrekt onduidelijk", aldus Nabers, die vanavond in de raad met klem zal aandringen op meer duidelijkheid in de kwestie.