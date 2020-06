Almelo staat er goed voor, maar corona zorgt voor veel onzekerheid

Daarin staan, zoals burgemeester en wethouders het zelf zeggen, alle mogelijke doemscenario's op een rij. En dat terwijl het zo goed gaat met Almelo, want ook dat bleek vanochtend uit een tussenrapportage van de gemeente.

Nog geen taart

Na twee jaar, halverwege de raadsperiode, is het tijd om de balans op te maken. Burgemeester en wethouders van Almelo zijn positief want een aantal doelen is nu al behaald en verder ligt de gemeente zoals ze het zelf zeggen 'op koers'.

Wethouder Alex Langius is verantwoordelijk voor de financiën in Almelo: "We zijn goed bezig, maar het is nog geen tijd voor taart. Als we zo doorgaan dan mogen we het aan het einde van de rit wel gaan vieren."

Financieel staat Almelo er veel beter voor dan de afgelopen jaren, alhoewel de zorg een aandachtspunt blijft. Meer dan de helft van de begroting gaat naar zorg. Wat Langius betreft moet daar minder op bezuinigd gaan worden, 1,8 miljoen moet er structureel meer aan jeugdzorg uitgegeven gaan worden. Dit gaat hij aan de raad voorstellen en daar moet in het najaar over gepraat gaan worden.

Ook in de subsidies moet minder gesneden worden. Waar eerder sprake was van een bezuiniging van 2 miljoen euro, moet dit terug naar 1,7 miljoen euro.

Doemscenario

En dan komt corona om de hoek kijken en wordt de toekomst ineens een stuk onduidelijker. Reden voor Almelo om een coronaspiegel op te stellen met mogelijke doemscenario's. Ook al weet Langius dat veel nu nog giswerk is. "Bankiers, ministers en economen buigen zich over de gevolgen en zelfs zij weten niet precies wat er gaat gebeuren, laat staan dat wij het hier in Almelo weten. Dat is een deel koffiedik kijken, maar je moet wel goed voorbereid zijn."

Er wordt rekening gehouden met een stijging van de werkloosheid van 4,4 procent naar mogelijk 9,6 procent, meer dan een verdubbeling dus. Volgens Langius is dit het zwartste scenario. "Hoeveel bedrijven worden geraakt en wat dat betekent voor de werkgelegenheid weten we nu niet, maar volgens onderzoeken zou dit in het slechtste geval kunnen gebeuren."

Binnenstad

De binnenstad van Almelo is al jaren een zorgenkindje waar flink op ingezet wordt. Ondernemers moeten geholpen worden, de binnenstad moet compacter en er moet meer winkelend publiek komen.

Maar ook hier geldt: door corona is het bezoek aan het centrum van Almelo verder gedaald. "Ja, dan is het ineens stil op straat en zijn er zware tikken uitgedeeld aan ondernemers", concludeert Langius.

De gemeente houdt er rekening mee dat er door corona meer leegstand komt en zet daarom extra in op een nóg compacter centrum.