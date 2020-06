Kamerlid Bruins: 'Dit kabinet gaat niet meer beslissen over opening Lelystad Aiport'

Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie kan zich niet voorstellen dat het huidige kabinet nog een beslissing neemt over de opening van Lelystad Airport. Met de verkiezingen in aantocht en de wetenschap dat coalitiepartij ChristenUnie altijd kritisch is geweest op de plannen, is het twijfelachtig of de partij het initiatief nog steunt.

Lelystad Airport zou eigenlijk al opengaan in 2018. Nadat het meerdere keren is uitgesteld, houdt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) nu november 2021 aan. Onlangs liet ze nog weten dat het huidige kabinet vasthoudt aan de plannen. De volgende Tweede Kamerverkiezing is op 17 maart 2021.

Met name voor de ChristenUnie is Lelystad Airport altijd een ingewikkeld dossier geweest. Het is een partij waarvan een flink deel van de achterban onder de 'laagvliegroutes' woont. Op de Veluwe bijvoorbeeld en in Zwolle en Kampen. Ondertussen zit de partij wel in een kabinet dat het vliegveld wil openen als 'overloop' voor Schiphol.

Voorwaarden

"Wat we in het regeerakkoord hebben afgesproken is dat Lelystad aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, voordat het opengaat", aldus Kamerlid Bruins. "Wat we nu zien, in deze coronacrisis, is dat aan die voorwaarden nog niet is voldaan."

Bruins schetst dat er telkens nieuwe hobbels verschijnen. "Eerst hadden we de stikstofcrisis, waarbij bleek dat de berekeningen niet klopten. Nu zien we in de coronacrisis dat Schiphol stilstaat. Lelystad was bedoeld als overloopluchthaven, maar op dit moment is er heel weinig overloop. Volgens de directeur van Schiphol zit die luchthaven ook de komende vijf a zes jaar niet vol. Dan moet je je afvragen of een overloopluchthaven nodig is."