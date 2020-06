Deze week in Onder de Loep

In Deventer neemt een man op donderdagavond 16 april een damesfiets weg vanaf de Walstraat. In de fietstas ligt een jas en een bankpas. Even later wordt er met de bankpas gepind bij een tweetal supermarkten in de buurt.

En verder in Onder de Loep:

Enschede – Politie zoekt inbreker sportkantine

Op 19 april breekt een man in de sportkantine van een voetbalvereniging aan de G.J. van Heekstraat. De inbreker is lang binnen en doorzoekt de ruimte minutieus. Hij gaat er na zo’n anderhalf uur met buit vandoor.

Wie kent de man op de beelden?

Oldenzaal – Scooters gestolen vanaf parkeerplaats Het Hulsbeek

Op 12 en 19 april wordt een scooter gestolen vanaf de parkeerplaats van recreatiegebied Het Hulsbeek aan de Oude Almeloseweg. Van beide diefstallen zijn beelden. Op de beelden zijn een man en vrouw te zien.

Wie kent deze twee personen? Wie weet waar de scooters nu zijn ?

Enschede – Elektrische fiets gestolen

Op 25 april tonen twee mannen bijzonder veel belangstelling voor een elektrische fiets die gestald staat bij de Gamma op de Slijpsteen. Even later tilt een van de mannen de fiets op en gaat ermee vandoor. Van de diefstal zijn beelden.

Wie kent de personen op beeld?

Deventer – Opzetborstels gestolen

Op 18 april wordt even na 13:00 uur voor een kapitaal aan opzetborstels uit een drogisterij aan de Brink gestolen. Op beeld is te zien hoe een man de opzetborstels in zijn tas stopt en de winkel verlaat zonder te betalen.

Mogelijk gaat het hierbij om ‘mobiel banditisme’ en hebben dergelijke winkeldiefstallen ook op andere locaties in Nederland plaatsgevonden. De term mobiel banditisme wordt gebruikt voor internationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven zoals bijvoorbeeld winkeldiefstal.

Wie kent de man op beeld?

Almelo – Politie zoekt daders van bedrijfsinbraak

Op woensdag 20 mei, laat op de avond breken twee mannen in bij een bedrijf aan de Laan van Indië. De inbrekers nemen computers mee. Eenmaal buiten komt er een auto voorbij rijden waar de inbrekers heen lopen.

Wie herkent deze personen in combinatie met het voertuig?

Boekelo (Enschede) – Inbraak brandweerkazerne

Op vrijdag 29 mei ontdekt een medewerker van de brandweer dat er die nacht is ingebroken in de brandweerkazerne aan de Verzetslaan. Verschillende spullen die onmisbaar zijn bij het uitrukken zijn hierbij gestolen. Getuigen hebben rond 04:30 uur een witte auto zien rijden.

Hebt u in de vroege ochtend van 29 mei een witte auto zien rijden? Of hebt u op of rondom de Verzetslaan iets anders gezien die ochtend wat opviel of verdacht was? Beschikt u over bewakingscamera’s in de buurt van de Verzetslaan? Wij spreken u graag! Help ons met het oplossen van deze zaak!



Zwolle – Explosief ontploft in woonwijk

In de nacht van zaterdag op zondag 31 mei is in de Geleen in Zwolle, even voor 03:00 uur een explosief ontploft. Uit onderzoek van de forensische opsporing bleek dat iemand moedwillig een vuurwerkbom bij de woning had geplaatst. Gelukkig raakte niemand gewond, maar dit had heel anders kunnen aflopen: meerdere woningen raakten beschadigd en verschillende mensen moesten hun huis uit. De politie is direct een onderzoek gestart en ontvangt graag informatie over de explosie.

Vragen die het team heeft:

- Rond de tijd van de explosie reed een donkere auto met piepende banden weg, wie kan hier meer over vertellen?

- Ook is gezien dat iemand wegrende, de politie ontvangt graag meer informatie over wie er wegrende en in welke richting de persoon wegrende

- Wie heeft iets gezien die nacht tussen 02.30 en 3.00 uur?

- Wie was of woont in de omgeving van de Geleen en beschikt over camerabeelden? (woning/dashcam)

Hebt u een vermoeden wie het explosief heeft geplaatst, zeker in combinatie met een donkere auto?

Weet u iets over de achtergrond van deze actie?

We komen graag met u in contact. Alle informatie en tips zijn welkom!

Deventer – Vrouw overvallen door twee jongemannen

Een vrouw wordt op zaterdag 6 juni op de Overstichtlaan van haar fiets getrokken en overvallen door twee jongemannen. Ze komt ten val en de mannen zien kans haar tas weg te nemen. Van de daders is een signalement bekend:

Man 1

* slank postuur, ongeveer 1.65 -1.70cm lang

* ongeveer 15-22 jaar oud

* hij droeg een zwarte baseball cap, zwarte/donkergrijze broek en zwarte/donkergrijze bovenkleding, wit mondmasker over neus en mond

Man 2

* slank postuur, ongeveer 1.70 -1.75cm lang

* ongeveer 15-22 jaar oud

* hij droeg een zwarte baseball cap, zwarte/donkergrijze broek en zwarte/donkergrijze bovenkleding, wit mondmasker over neus en mond

Wie herkent de daders aan de hand van het signalement of kan iets vertellen over deze brutale straatroof?

Wie beschikt over beelden met zicht op de Overstichtlaan? We spreken u graag!