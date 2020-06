Opnieuw oliespoor op IJssel bij Deventer

Er is opnieuw olie gelekt op de IJssel bij Deventer. Afgelopen december gebeurde dat ook al, toen was er een kilometerslang oliespoor van Deventer richting Zwolle.

Hoe groot het oliespoor nu is en wie dit heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Rijkswaterstaat Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan en heeft vastgesteld dat er sprake is van een vervuiling van geringere omvang. "We gaan het niet opruimen. Het zakt vanzelf verder stroomafwaarts op de rivier en intussen doet de natuur z'n werk."

Vorig jaar was een binnenvaartschipper de dader. Hij dacht dat er een lekkage in zijn schip was en begon te pompen, waardoor de olie uit de machinekamer in de rivier terechtkwam. De schipper is daarvoor beboet.

Geen dader bekend

Volgens Rijkswaterstaat is nu niet meer te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de olievervuiling."Het gaat wel opnieuw om bilge-olie, dus het gaat om een lozing uit de machinekamer van een schip. Maar dat hoeft niet per se van een schip uit de beroepsvaart te zijn. Ook een pleziervaartuig kan de dader zijn."

Statenlid Robert Jansen (GroenLinks) heeft aangegeven in de Provinciale Staten vragen te zullen stellen over het oliespoor op de IJssel bij Deventer. Hij vindt het tijd worden dat de minister optreedt tegen dit soort milieudelicten. "De provincie moet dit aankaarten bij de minister."