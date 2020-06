Voormalig kindster Wilma is de muziekwereld spuugzat, maar voor Rooske (13) keert ze terug

Toch heeft Wilma nu een jong talent onder haar hoede genomen, de 13-jarige Rooske: “De eerste keer dat ik haar hoorde zingen dacht ik dat ik mezelf hoorde. Zo mooi.”



Idool

Wilma kent de opa van Rooske goed en via hem kwamen ze in contact. En nu zijn ze de studio in geweest. Voor Rooske een bijzonder moment: “Wilma is mijn idool, toen ik heel klein was zong ik haar liedjes al.”

De eerste keer dat Rooske Wilma zag weet ze ook nog goed: “Ik ging met haar zingen en ik vond het helemaal geweldig. Een droom die uitkwam.”



Niet naar school

En dus maakt Wilma een uitzondering, met een eenmalige terugkeer naar de zo verafschuwde muziekwereld. Voor Rooske, om haar te helpen: “Maar hierna moet ze het zelf doen, dat kan ze ook. Zij heeft leuke ouders, ik stond er helemaal alleen voor.”

Wilma als tiener in het Olympisch Stadion (Foto: RTV Oost)

Wilma werkte onder meer samen met Vader Abraham en Gert Timmerman en in die periode werd haar zangcarrière belangrijker gevonden dan school, waar ze niet meer naar toe ging. In 1972 eindigde de samenwerkingen en keerde Wilma de muziekwereld de rug toe.



Eerste single

En Rooske zelf? Die ziet het helemaal zitten om zangeres te worden, maar: “Ik ga wel naar school! Dat is nog veel belangrijker.” De eerste single van Rooske en Wilma wordt op dit moment afgemixt in de studio, wanneer die uitkomt is nu nog niet bekend.

Rooske en Wilma samen in de studio (Foto: Wilma Landkroon)