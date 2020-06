Terreurverdachte Glanerbrug: Aveleijn neemt beleid uitzendkrachten opnieuw onder de loep

RTL Nieuws meldde eerder deze week dat terreurverdachte Hardi N., hoofdverdachte in een van de grootste Nederlandse terrorismezaken van de afgelopen jaren, in de zomer van 2018 bij Aveleijn in Glanerbrug heeft gewerkt.

Vrouwen geen hand geven

Nadat de zaak aan het licht kwam, werden de ouders van de bewoners van de vestiging 's avonds hierover geïnformeerd. "We werden gebeld door een medewerkster, die vertelde dat deze man er slechts heel kort heeft gewerkt", vertelt de vader van een van de pupillen. "Hij viel onder meer op omdat hij vrouwen geen hand wilde geven. Maar omdat hij er maar zo kort heeft gewerkt, hoefden we ons verder geen zorgen te maken."





Vestiging gesloten

Aveleijn liet eerder al weten dat de man slechts drie diensten heeft gedraaid. De bewuste vestiging aan de Toccatastraat is overigens intussen gesloten, maar volgens een woordvoerster is daartoe besloten omdat de accommodatie niet langer geschikt was voor de opvang van jong-volwassenen. De sluiting staat volgens Aveleijn geheel los van het incident rond de terreurverdachte.

Vervalsingen

Wel gaat Aveleijn naar aanleiding van de affaire rond de terreurverdachte de protocollen rond uitzendkrachten opnieuw bestuderen. De man heeft vermoedelijk via een vervalste identiteit en kwalificaties - waaronder diploma's en de verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) - de controles weten te omzeilen.

Volgens Aveleijn is de afgelopen jaren het beleid rond de VOG al aangescherpt, maar wordt dit naar aanleiding van het incident met de terreurverdachte nogmaals gedaan. "Deze zaak leert ons nog eens hoe scherp we hier op moeten zijn", aldus woordvoerster Elles Kamp.

Vaste uitzendbureaus

Volgens de zegsvrouw wordt dit gedaan door twee interne afdelingen, waaronder personeelszaken. "Aan de hand van de uitkomsten gaan we bekijken of het nodig is het beleid rond uitzendkrachten verder aan te scherpen. En hoe we dat dan in de praktijk gaan aanpakken."

Aveleijn werkt overigens samen met vaste uitzendbureaus, waarmee afspraken zijn gemaakt rond selectie en kwalificaties.





'Geen nadeel ondervonden'

Aveleijn hoorde pas enkele maanden na de arrestatie over de achtergronden van de weggestuurde uitzendkracht. "Voor zover ons bekend hebben cliënten en medewerkers geen nadeel ondervonden", aldus de instelling.

Aveleijn heeft als vast beleid dat - voordat medewerkers, uitzendkrachten en stagiaires de eerste keer een dienst draaien - hun identiteit wordt gecontroleerd. Volgens Aveleijn valt echter niet meer na te gaan of bij de terreurverdachte, voorafgaand aan zijn eerste dienst, ook een dergelijke identiteitscontrole is uitgevoerd.

Ook andere instellingen

De terreurverdachte werkte behalve in Glanerbrug ook bij twee andere zorginstellingen, waaronder de vestiging van Ambiq in Hoogeveen. Ambiq, dat ook vestigingen heeft in Overijssel, heeft intussen aangekondigd dat het voortaan uitzendkrachten extra gaat controleren.

Proces vroegtijdig afgebroken

Het proces tegen de zes verdachten uit de regio's Arnhem en Rotterdam zou vandaag beginnen. Justitie verdenkt het zestal ervan dat het een terroristische aanslag wilde plegen op even evenement. Vanwege problemen met de geluidsinstallatie moest de rechtszaak echter worden afgebroken. Het proces gaat vrijdag verder.