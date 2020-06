WDODelta: neerslagtekort nog zeer groot ondanks regenachtige dagen

Hoewel het de afgelopen dagen flink geregend heeft, is het neerslagtekort nog zeer groot voor de tijd van het jaar. Dat meldt het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Hierdoor is de grondwaterstand nog erg laag, met name op de Sallandse Heuvelrug en de stuwwallen rond Steenwijk.

Op veel locaties zijn de grondwaterstanden lager dan in 2018. Dat jaar ging de boeken in als het op één na droogste jaar ooit gemeten, alleen in 1976 viel nog minder regen.

Sindsdien is de grondwaterstand op veel plekken in Overijssel problematisch laag. "Algemeen beeld is dat vooral op de hoge zandgronden de grondwaterstanden laag zijn. In de poldergebieden is de grondwaterstand normaal tot laag voor deze periode", aldus het waterschap.

De neerslag van afgelopen weekend zorgt ervoor dat het tekort voorlopig stabiel blijft. Maar het kan zomaar weer omslaan, waarschuwt het waterschap. De neerslag is "een welkome pas op de plaats", maar de droogte is nog lang niet voorbij.