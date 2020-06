Enschedese kermisexploitanten demonstreren morgen in Den Haag

Sinds de tweede week van maart staan de attracties stil en verdienen de exploitanten geen cent. Tot die tijd hebben ze maximaal twee keer kunnen draaien. Op de topdagen als Hemelvaartsdag, Koningsdag en Pinksteren stonden de attracties in de garage.

"Ik heb onderhoud gepleegd en dat soort dingen, maar daar ben je wel een keer klaar mee", zegt kermishouder Patrick van Raaij. Ondertussen gaan de kosten gewoon door.

Mobiel pretpark

De Kermisbranche hoopte eerder weer te mogen starten. Maar omdat een kermis onder de evenementen valt, is dit nog niet toegestaan. Dit terwijl pretparken wél open mogen, net zoals dat in beperkte mate ook het geval is met markten.

"In feite zijn wij een mobiel pretpark, waarom kunnen wij met aanpassingen dan niet open?", vraagt Van Raaij zich af. Zijn extreme draaimolen Disco Jumper XXL staat al weken onaangeroerd op een terrein in Enschede te wachten om weer te mogen draaien.

Water aan de lippen

"We hebben zelfs al met een heleboel andere exploitanten een proefkermis opgesteld met coronamaatregelen. En het kan gewoon", zegt exploitant Christian Brunselaar, vijfde generatie van een familiebedrijf.

Inmiddels staat het water hen tot aan de lippen. "Het seizoen begint in maart. Wij verdienen we ons geld alleen in de zomer. Als wij dan niet mogen draaien, valt ons hele jaarinkomen weg. Dat houdt niemand vol", legt hij uit.

Malieveld Den Haag

En dus wordt het tijd om van zich te laten horen. Morgen trekken kermisexploitanten vanuit het hele land met hun attracties naar het Malieveld in Den Haag om aandacht te vragen. "Het wordt één grote kermis daar", zegt van Raaij. Er wordt verwacht dat er één grote file zal ontstaan op de weg richting Den Haag.

Wat Brunselaar hete meest stoort is dat ze door de politiek en beleidsmakers niet gezien worden. "We vallen zogenaamd nergens onder, terwijl wij van oudsher de bakermat van het theater en de bioscoop zijn. De kermis komt naar je toe, je kunt er op je fiets naar toe en je vermaken in je eigen dorp of stad. Dat is het unieke aan de kermis", zegt Brunselaar.

De stoet vertrekt morgenochtend vanuit Enschede en de verwachting is dat ze rond elf uur aankomen op het Malieveld.