Definitief geen vergunning voor Broodje bij de Brug in Aadorp, ondernemer ziet mogelijkheden

Almeloër Richard Quick heeft een langdurig geschil met de gemeente over een vergunning voor cateringbedrijf Broodje bij de Brug, van zijn dochter aan de Peppellaan in Aadorp, definitief verloren. De Raad van State oordeelde vandaag dat de gemeente de vergunning terecht heeft geweigerd, omdat het geldende bestemmingsplan een cateringbedrijf op die plek verbiedt. De ondernemer zegt niet verrast te zijn door de uitspraak en wil van een definitief einde niets weten. Hij heeft al een nieuwe vergunningaanvraag ingediend.

Het geschil tussen Quick en de gemeente loopt al sinds 11 december 2017, toen het college van B en W weigerde een vergunning te verlenen voor het bedrijf aan de Peppellaan. De vestiging van "Broodje bij de Brug" in een loods in de woonwijk is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Almelo zou daarvan kunnen afwijken, maar koos ervoor om dat niet te doen.

Burgemeester Arjen Gerritsen legt uit waarom: "Het college heeft niet willen afwijken van het bestemmingsplan omdat we het niet wenselijk vinden dat een dergelijk bedrijf zich vestigt in een loods in deze woonwijk. Dat is ook de bedoeling van het bestemmingsplan: de woon- en leefomgeving beschermen tegen onwenselijke ontwikkelingen. Het is mooi dat dat nu bevestigd wordt."

Toezeggingen bleken waardeloos

De ondernemer deed onder andere een beroep op eerder gewekte verwachtingen. Ambtenaren van de gemeente deden namelijk eerder toezeggingen dat ze een vergunning konden krijgen. Als ze aan een aantal voorwaarden zouden voldoen, dan kon van dat bestemmingsplan worden afgeweken.

Maar het gemeentebestuur legde die toezegging dus naast zich neer en weigerde alsnog de vergunning. Uiteindelijk kreeg Quick wel de toezegging voor een schadevergoeding van de gemeente, omdat hij al investeringen had gedaan in de loods waar het cateringbedrijf moest komen. Volgens de Raad van State moet Quick het daar maar mee doen.

Dit is niet het einde

Ondernemer Richard Quick zegt dus niet verrast te zijn door de uitspraak van de Raad van State. "Wij hadden dit wel verwacht, omdat wij de eerste keer dat we de vergunning aanvroegen een foutje hebben gemaakt. We hebben een schrijffout gemaakt en gemeld dat het om een cafetaria ging in plaats van een cateringbedrijf. In de tweede vergunningaanvraag, die is ingediend, is dit foutje weggepoetst."



De ondernemer zinspeelt op het indienen van een derde vergunningsaanvraag. Quick: "Voor een kleinschalig cateringbedrijf vanuit huis." Vanwege een geschil met de huurbaas, kan de ondernemer niet langer gebruik maken van de loods.