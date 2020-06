VIDEO: Wie rent weg na de explosie aan de Geleen in Zwolle?

De politie is op zoek naar iemand die in de nacht van de explosie aan de Geleen in de Zwolse wijk Aa-landen met een petje op door de straat loopt. Er is gefilmd dat diegene door de straat loopt, vlak voordat er bij een huis een explosief ontploft. Kort na de explosie rent dezelfde persoon de straat uit.

In de nacht van zaterdag 30 op zondag 31 mei werd de buurt wakker van een enorme knal. Door de klap raakten meerdere woningen beschadigd en moesten meerdere gezinnen hun huis tijdelijk verlaten. Volgens de politie heeft iemand het explosief moedwillig bij het huis laten ontploffen.

"Had heel anders kunnen aflopen"

"De dader heeft daarmee een enorm risico genomen, midden in een woonwijk", zegt politiewoordvoerder Marloes Ballast. "Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar dit had heel anders kunnen aflopen. We zijn direct een onderzoek gestart. Er zou een donkere auto met piepende banden zijn weggereden en er is ook iemand weggerend."

Wie of wat er achter de explosie zit is de politie nog niet duidelijk. "Misschien zingen er scenario's of namen van personen rond, dan horen wij dat heel graag. Uiteraard mag die informatie ook anoniem gedeeld worden via Meld Misdaad Anoniem (0800 - 7000) of vertrouwelijk gedeeld worden met iemand van het Team Criminele Inlichtingen (079 - 345 8 999)."

Wie reed met piepende banden weg?

Er heeft zich een bestuurder van een donkere auto bij de politie gemeld gemeld, maar die reed niet met piepende banden. Het team dat de zaak onderzoekt is daarom nog steeds op zoek naar de bestuurder van die auto of informatie over de auto. Ook worden getuigen verzocht zich te melden.

"We willen mensen die daar in de buurt wonen vragen: heb je een camera, kijk dan of er die beelden tussen half drie en drie uur 's nachts iets opvallends te zien is. Dan willen we die beelden heel graag hebben. Datzelfde geldt voor mensen met een dashcam. Heb je die nacht rondgereden in de wijk? Check dan of er iets op die beelden te zien is."

Tips?

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Zwolle een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000