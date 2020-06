'Vernield' kunstwerk Enschede brengt flinke discussie op gang

Gisteren ontstond alle ophef nadat de SHSEL haar verhaal deed tegenover RTV Oost. "Met verontwaardiging en ontzetting hebben wij kennisgenomen van de vernieling van belangrijke kunst in de openbare ruimte in Enschede", was de reactie. Want, het kunstwerk dat bestond uit een fontein en golvende stenen rondom, is voor een deel door de grondeigenaar verwijderd. Daarnaast is het zicht vanaf de openbare weg ontnomen, stelde de stichting.

De plek waar het kunstwerk staat was eerst onderdeel van een plein voor het politiebureau, maar werd een tijdje geleden heringericht als tuin van restaurant Jo Ann. Daarbij zijn stenen die bij het kunstwerk hoorden weggehaald en is het water afgesloten. Ook werd een afscheiding met begroeiing geplaatst.

Breteler, de restauranteigenaar en wethouder Diepenmaat reageren.

"Ik ben vooral verbaasd dat dit heeft kunnen gebeuren", zegt Jan Breteler van de SHSEL. "Een publiek kunstwerk, ook nog eens door de overheid gefinancierd, daar moet je met je vingers vanaf blijven."

'Het is alleen maar mooier geworden'

Emiel Kwekkeboom, eigenaar van restaurant Jo Ann waar het kunstwerk nu dus in de tuin staat, ziet het heel anders. "Het kunstwerk is alleen maar mooier geworden. De afgelopen jaren stond het hier vies te worden en kraaide er geen haan naar. En nu ineens is het een probleem, terwijl het juist opgeknapt is."

Volgens Breteler is dat makkelijk praten. "Ja, ik snap wel dat hij dat zegt. Hij zal ongetwijfeld blij zijn nu hij een mooi kunstwerk in de tuin heeft staan achter het terras. Wij hebben maar één eis en dat is dat het kunstwerk volledig hersteld wordt en het weer openbare ruimte wordt. Ik snap dat die eis een zware is, maar dat moet wel het uitgangspunt zijn."

'Verplaatsen een optie'

Kwekkeboom zegt dat die optie nog steeds tot de mogelijkheden behoort, al zal dat wel op een andere plek zijn. "Het is allemaal net af dus het is doodzonde om dat te veranderen. Maar ik kan mij wel voorstellen dat ze het kunstwerk bijvoorbeeld gaan verplaatsen naar een nieuwe locatie."

Kwekkeboom is niet de grondeigenaar, maar volgens hem denken zij er hetzelfde over. De grondeigenaar was niet te bereiken voor commentaar.

Mag je een kunstwerk zomaar aanpassen? Nee, je mag er niet alles wat je maar wilt mee doen. Want de eigenaar van een kunstwerk heeft niet automatisch ook de rechten in handen. In dit geval is de kunstenaar overleden, maar zijn dochter heeft de rechten in handen. Zij kan toestemming geven om het kunstwerk aan te passen.

Gemeente neutraal

Volgens wethouder Jeroen Diepenmaat moeten beide partijen er echt samen uitkomen. "Ik vind dat als je kunstwerken aanpast je dat altijd in goed overleg met de kunstenaar, of erfgenamen, moet doen. Volgens mij is dat niet gebeurd, maar wij kunnen niet heel veel doen omdat het kunstwerk op particuliere grond staat. Ik wil dan ook een moreel beroep doen op de eigenaar om toch weer in gesprek te gaan."

Diepenmaat wil daar zelf voor zorgen. "Ik zal mij daar mee bemoeien, maar dan is het voor mij ook klaar. De grondeigenaar en de dochter van de kunstenaar moeten er met elkaar uitkomen."

Toch is de kans groot dat er, ook voor de gemeente, een vervolg komt. Er zijn inmiddels vragen gesteld door de politiek in Enschede.

Het kunstwerk in de huidige staat (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)