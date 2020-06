Oud-politiecommissaris Van Soest uit Deventer woest na sluiten moordzaak premier Palme: 'Flutverhaal'

Oud-politiecommissaris Dolf van Soest uit Deventer is 'razend', nadat Zweden het onderzoek naar de moord op premier Olof Palme in 1986 officieel heeft afgesloten. Daar klopt helemaal niets van, vindt Van Soest. Hij is ervan overtuigd dat de moord op Palme verband houdt met een moord in Deventer een jaar later.

Politie en Justitie in Zweden hebben de zaak vanochtend afgesloten. De in 2000 overleden Stig Engström wordt beschouwd als de moordenaar van premier Palme. Dit tot woede van oud-politiecommissaris Dolf van Soest uit Deventer, die zich vanaf het begin bezighoudt met de moordzaak. "Het is een flutverhaal. Doorgestoken kaart."

Europese JFK

Olof Palme was premier van 1969 tot 1976, en van 1982 tot aan zijn dood. Hij was een internationaal humanitair boegbeeld, onder meer vanwege zijn strijd tegen het apartheidssysteem in Zuid-Afrika.

Op 28 februari 1986 werd hij in het centrum van Stockholm doodgeschoten in het bijzijn van zijn vrouw. De moord werd nooit opgehelderd. Er werden twee kogels gevonden, maar de dader en het moordwapen niet. De moordzaak is in Europa vergeleken met de onopgeloste moord op John F. Kennedy in 1963, met alle complottheorieën die erbij horen.

Stig Engström

Vandaag werd bekend dat het Zweedse OM ervan uitgaat dat Stig Engström, een grafisch ontwerper, achter de moord op Olof Palme zit. Het onderzoek is daarmee na 34 jaar gesloten. De hoofdverdachte pleegde in 2000 echter zelfmoord, waardoor definitieve zekerheid niet meer te krijgen is.

Toen voormalig politiecommissaris Van Soest hoorde dat het Zweedse OM Engström aanwijst als dader - en daarmee de zaak sluit - kon hij zijn oren niet geloven. "Engström was dertig jaar geleden al in beeld. Hij is toen verhoord, maar nooit als verdachte aangemerkt."

'Wij zijn afgehouden'

Van Soest is ervan overtuigd dat de moord op Palme te maken heeft met een moord in Deventer. Daar werd advocaat en PKK-kopstuk Mahmut Bilgili in 1987 vermoord teruggevonden in het Twentekanaal. Van Soest vermoedt een verband tussen beide moorden, omdat Bilgili geweten zou hebben van de moordplannen op Palme.

Zweden beschouwde de PKK in die tijd als een terroristische organisatie. Ook de weigering van asiel aan de PKK-topman zette kwaad bloed. Gezien zijn hoge positie moest Biligi geweten hebben dat de PKK Palme uit de weg wilde ruimen. De aanslag op Palme zou Bilgili echter te ver zijn gegaan. Bilgili zou Zweden zelfs hebben ingelicht over de plannen.

Toch was er geen contact, stelt Van Soest: "Het meest merkwaardige is dat Zweden een aantal mogelijke onderzoeksrichtingen heeft besproken, maar daar was Deventer of Nederland niet bij. Terwijl wij heel veel werk hebben verricht om justitie en politie - zowel in Zweden als in Nederland - te helpen. Ze hebben ons afgehouden, we zijn nooit ergens uitgenodigd. Ze hebben ons nooit willen aanhoren".

'Flutverhaal'

Volgens Van Soest, die een boek uitbracht over zijn theorie, is het duidelijk dat Zweden ten onrechte Stig Engström aanwijst als moordenaar. "Ik ben razend. Het is een flutverhaal. Doorgestoken kaart", foetert de oud-politiecommissaris. "Ze wilden ervan af, het dossier kunnen sluiten. Dat is de enige bedoeling."