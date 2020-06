Het Roer Om: van volkszanger naar klusjesman

De 56-jarige Terry uit Almelo kwam door het coronavirus abrupt zonder werk te zitten. Het virus raakte niet alleen hem, ook zoon Juan en zijn vrouw Truus moesten noodgedwongen het werk als muzikant neerleggen. Regelmatig trokken ze er met z’n drieën op uit om op feesten en partijen het publiek te vermaken. Abrupt kwam daar een eind aan en werden ze alle drie werkloos. Daar lieten ze het echter niet bij zitten… Benieuwd wat zij nu in hun schild voeren? In de tweede aflevering van de miniserie ‘Het Roer Om’ vertelt het gezin Niks hun verhaal:

Deze reportage is gemaakt voor 1 juni, vlak voordat de versoepelingen ingingen.

Uit de hand gelopen grap

Terry plaatste voor de grap een advertentie op Facebook waarin hij zijn diensten aanbood als tuinman of klusjesman. Dit bleef niet onopgemerkt. Er kwamen ontzettend veel berichtjes binnen of hij daadwerkelijk van plan was ergens te gaan klussen. Uiteindelijk trok Lies Duchatteau aan het langste eind. Zij is eigenaresse van een re-integratiebureau in Almelo en moest door de coronacrisis het kantoor opnieuw inrichten om het ‘coronaproof’ te maken. Terry kwam daarbij goed van pas.

Hoe is het nu met Terry?

Inmiddels heeft Terry ons laten weten dat er contact met hem is opgenomen door oude opdrachtgevers die hem en de rest van het gezin graag weer willen zien en horen zingen. Of Terry de kwast en hamer erbij neerlegt? Dat zeker niet! Klussen blijft hij, wanneer de tijd dat toelaat, er gewoon naast doen. In de onderstaande vlog legt Terry uit hoe het ervoor staat:

Het Roer Om

In de portretserie 'Het Roer Om' volgt verslaggever Pim Paalhaar Overijsselaars die door de coronacrisis ander werk zijn gaan doen. Gewapend met een camera en een gezonde portie interesse is het zijn doel om positieve, persoonlijke maar bovenal herkenbare verhalen te brengen.

Heb jij ook een carrièreswitch gemaakt? Of ken je de perfecte kandidaat wiens verhaal gehoord moet worden? Mail dan naar p.paalhaar@rtvoost.nl.