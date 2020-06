Twents ziekenhuispersoneel heeft primeur met eerste vaatje Hollandse Nieuwe

Wanneer je de personeelskantine van het ziekenhuis inloopt komt de sterke haringgeur je al tegemoet. Rond lunchtijd staat er een karretje waar iedereen van het Twentse ziekenhuis een haring kan halen. En niet de eerste de beste, maar de allereerste haring van het seizoen.

Hoogste bieder

"In vorige jaren veilden we het eerste vaatje traditiegetrouw voor veel geld aan de hoogste bieder", legt Peter Frans Koelewijn van het Nederlandse Visbureau uit. "Maar dat evenement kon door corona niet doorgaan, dus besloten we de verse Hollandse Nieuwe aan het personeel aan te bieden. Die verdienen dat natuurlijk het meest."

Lange rij

Het MST is overigens niet het enige ziekenhuis dat wordt getrakteerd, ook vier andere locaties in het land kregen een vaatje. Bij het Twentse personeel valt het gebaar in ieder geval in goede aarde, blijkt uit de lange rij voor de viskraam.

"Het is mooie waardering voor de zorg. Het is fijn om dat te krijgen, al hebben we al veel steun gehad de laatste maanden", vindt een medewerker.

Een ander is vooral blij dat Enschede in deze actie niet wordt overgeslagen. "Vanuit het westen naar Enschede is een hele afstand. Dus ik ben wel blij dat ze ook aan ons denken."