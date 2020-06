Hoe een vergeten arrestatie in Zwolle plots weer in het middelpunt van de belangstelling staat

In Zwolle wordt vanavond stilgestaan bij de dood van Tomy Holten, die op 14 maart overleed, kort nadat hij was ingesloten in het cellencompex in Zwolle. Holten werd die dag aangehouden bij een supermarkt waar hij mensen zou hebben lastiggevallen. RTV Oost sprak met de broer van het slachtoffer. Verder bleef het stil. Totdat beelden van de arrestatie van George Floyd de wereld over gingen. Sindsdien staat de aanhouding van Tomy Holten vol in de schijnwerpers. De rijksrecherche onderzoekt de zaak.

Over de uitkomsten van dat onderzoek is nog niets duidelijk. Een woordvoerster van het OM kan enkel zeggen dat het onderzoek van de rijksrecherche nog loopt. Wanneer het is afgerond is niet bekend. Dat de interesse in de zaak is gewekt nadat in de media Tomy Holten 'de Nederlandse George Floyd' werd genoemd is evident. Het OM heeft meerdere telefoontjes ontvangen over de voortgang van het onderzoek.

Vanavond wordt in Zwolle stilgestaan bij de gebeurtenissen in Zwolle op die veertiende maart. De organisatie van de bijeenkomst is in handen van de de Keti Koti Dialoog Tafels, een Zwolse organisatie, die de dialoog wil aangaan over het slavernijverleden.

Rij vormen

"Wij zullen op de plek des onheils samenkomen om bloemen neer te leggen, op de hoek van de Hogenkampsweg en Zerboltstraat", schrijft de organisatie in een persbericht, waarin de bijeenkomst wordt aangekondigd. "Dit doen wij door een rij te vormen op anderhalve meter afstand van elkaar en elk - één voor één - onze bloemen neer te leggen en een paar seconden stil te staan bij Tony en de gevolgen van racisme en politiegeweld in ons land en de wereld."

De organisatie wil met het protest bijdragen aan meer bewustzijn en de roep om verandering en solidariteit met de protesten door Black Lives Matter.

Voedsel inslaan

Het is opvallend dat de organisatie in haar oproep op Facebook om mee te doen aan het protest niets meldt over de omstandigheden waaronder Tomy Holten werd aangehouden. De organisatie schrijft dat Holten op 14 maart overleed. "Vlak daarvoor was hij in het winkelcentrum te vinden om voedsel in te slaan, omdat de corona lockdown juist was uitgeroepen. Hij werd hardhandig gearresteerd, waarna hij na een uur in hechtenis overleed."

Er wordt niet verwezen naar de reden dat Holten werd aangehouden; omdat hij mensen herhaaldelijk lastig viel, vlak nadat de regering een intelligente lockdown had afgekondigd voor Nederland. De supermarkt waar Holten naar binnen was gegaan zag geen andere mogelijkheid dan het inroepen van de hulp van de politie.

Dat heeft ook de rechter bepaald in een kort geding dat de broer van Tomy Holten in april aanspande tegen de supermarkt.

Doodschieten

De kantonrechter beschrijft in dat vonnis het gedrag van Holten in de winkel. Hij holde onder meer onrustig door de supermarkt, trok aan tassen van winkelend publiek, boog dicht over een kassa en zei tegen een medewerker van de supermarkt dat die medewerker hem maar moest doodschieten.

"Naar het oordeel van de kantonrechter blijkt hieruit dat [A] (Tomy Holten-red.) zeer afwijkend en verontrustend gedrag heeft vertoond ten opzichte van het gedrag dat winkelend publiek normaal vertoont. Dat geldt te meer omdat op 14 maart 2020 al afstandsmaatregelen golden tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19. Het is daarom heel begrijpelijk dat Jumbo de politie heeft ingeschakeld nadat – onweersproken – [A] niet wilde kalmeren of weggaan", aldus de kantonrechter in het vonnis.

Broer van Tomy Holten in eerder artikel RTV Oost Enkele dagen na de dood van Tomy Holten sprak RTV Oost met zijn broer. Die gaf in dat gesprek ook al aan dat hij zich wel kon voorstellen dat zijn broer mensen had lastiggevallen. "Natuurlijk geloof ik direct dat hij mensen lastig heeft gevallen", zegt zijn jongere broer. Hij weet hoe hij kon zijn. "Ik ken wel de verhalen dat hij geld nodig had." In het verhaal omschrijft hij zijn oudere broer als een man die veel meegemaakt heeft in zijn leven. "Als je eenmaal in de verkeerde trein zit in Nederland kom je nooit meer terug." Tomy was verslaafd aan drugs. "Daar kwam hij nooit meer af."

In de beeldvorming rond de dood van Tomy Holten komt het gedrag van de man niet naar voren. Het beeld wordt geschetst van een man die boodschappen gaat doen, hardhandig wordt aangehouden en korte tijd later overlijdt. De context, de gemoedstoestand van Holten, ontbreekt.

In de beeldvorming wordt enkel de nadruk gelegd op het optreden van de politie tijdens de aanhouding van Holten. Op beelden die zijn gemaakt tijdens de arrestatie van Holten is te zien hoe een schoen van een agent in het gezicht van Holten wordt gedrukt.

Rijksrecherche

Op dat moment is de vergelijking met Floyd snel gemaakt, maar diezelfde Floyd was rustig op het moment dat hij werd aangehouden. Van Tomy Holten wordt ander gedrag omschreven, zowel door getuigen als door de rechter in het eerdergenoemde kort geding. Of de politie over de schreef ging bij de aanhouding van Holten, is aan de rijksrecherche. Dat zal later blijken.

De organisatie van de herdenkingsbijeenkomst in Zwolle was niet bereikbaar voor een reactie.