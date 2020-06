Politie zoekt notoire winkeldief in Deventer

De politie is op zoek naar een man die in korte tijd meerdere keren is gezien bij filialen van Kruidvat. Telkens worden daar grote partijen opzetborstels voor elektrische tandenborstels gestolen.

Op zaterdag 18 april is hij gefilmd bij het filiaal aan de Brink in Deventer. Op de camerabeelden is te zien dat hij een rustig moment afwacht, dan een tas tevoorschijn haalt en vervolgens de schappen helemaal leeg rooft.

Geprepareerde tas

De tas die de man gebruikt is vermoedelijk geprepareerd waardoor het alarm in de winkel niet reageert. De schade in het filiaal aan de Brink is meer dan duizend euro.

Een dag eerder, op 17 april, is hij ook gezien aan het Boreelplein in Deventer. Ook is hij actief geweest in Eindhoven, dus vermoedelijk gaat hij het hele land door.

Tips?

Herken je de man? Weet je waar hij verblijft? Alle tips zijn welkom.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Deventer een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000