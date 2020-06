Slachtoffer (82) van laffe straatroof in Deventer scheurde bij beroving kruisbanden

De vrouw van 82 die afgelopen weekend door twee jongens werd beroofd in het tunneltje onder de Overstichtlaan in Deventer, liep daarbij scheurtjes in haar kruisbanden op. Volgens de politie kan de vrouw, die kort voor de beroving ook nog haar man verloor, sinds de straatroof bijna niet meer slapen.

De vrouw fietste op zaterdag 6 juni rond kwart voor drie door de tunnel. Op dat moment staan er bij de tunnel twee jonge mannen. Ze zijn in het donker gekleed en dragen mondkapjes. De 82-jarige vrouw krijgt een onbehaaglijk gevoel als ze de jongens ziet, maar fietst toch door.

Vrouw valt tegen muur

Het gevoel van de vrouw blijkt te kloppen, want zodra ze bij de tunnel is rent één van de jongens op haar af en pakt haar stuur vast. Hij begint aan de tas van de vrouw te trekken. De vrouw valt daardoor tegen de muur van de tunnel, schaaft daarbij haar handen tot bloedens toe en bezeerd ook haar knie. Ook haar kleding is kapot en later blijkt dat ze door de val meerdere scheurtjes in haar kruisbanden heeft opgelopen. Daarnaast is ze een gehoorapparaat kwijtgeraakt en daarvoor is de vrouw niet verzekerd.

De twee jongens rennen met de tas van de vrouw de trap op bij de tunnel en springen daar op een fiets. Ze fietsen weg richting de Keizerslanden.

"De vrouw is er echt kapot van", vertelt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "Ze slaapt bijna niet hierdoor. En wat het nog triester maakt is dat ze kort voor deze beroving ook nog haar man is verloren. Dan zit je in de verwerking daarvan en dan overkomt je dit door die twee jongens."

"Jongens hingen tijd rond bij de tunnel"

Waarschijnlijk hebben de jongens een tijdje bij de tunnel rondgehangen. De politie hoopt dat meerdere mensen ze hebben gezien. "We hebben een aantal getuigen gesproken, maar we hebben de jongens nog niet gevonden", zegt Westerhoff. "Vermoedelijk zijn ze daar tussen ongeveer half twee en kwart voor drie geweest. We hopen dat mensen ons willen bellen als ze die jongens ook hebben gezien. En als mensen daar camera's in de buurt hebben, laat het ons dan ook weten."

Het gaat om twee jongens van tussen de 15 en 20 jaar oud. Ze hebben allebei een slank postuur en zijn tussen de 1.70m en 1.80m lang. Ze droegen donkere kleding en de jongen die het stuur van de vrouw vastpakte had een zwarte baseballcap op. Ze droegen allebei een mondkapje, maar getuigen zeggen dat het ook een soort zakdoek of sjaal kon zijn.

Tips?

Heb je informatie, deel het dan meteen.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Deventer een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000