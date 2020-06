Racisme, discriminatie of uitsluiting? Het Deltion College wil mindset veranderen

Het onderzoek wordt in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam gedaan en is niet snel op poten gezet omdat het onderwerp nu onder een vergrootglas ligt. "Het is een van de speerpunten van onze kwaliteitsagenda", legt Anne Hulzebosch van het Deltion College uit.

Voor het onderzoek is het onderwijsteam en studenten gevraagd hoe het met racisme, discriminatie en uitsluiting zit binnen de school. De onderzoeksuitslag moeten een goed beeld geven van de situatie.

Overal

"Er zijn minderheden in de school die zich makkelijk uitspreken. Maar er zijn ook mensen die dat minder doen. Zo horen we bijvoorbeeld weinig over rassenuitsluiting, maar dat gebeurt overal. Ook hier, in het oosten van Nederland, in Zwolle. In tegenstelling tot wat veel mensen denken", aldus Hulzebosch.

De boodschap van de school is: iedereen is welkom. Maar volgens Hulzebosch is dat makkelijker gezegd dan gedaan. "Je moet jezelf bewust zijn van het dagelijks handelen."

Personeel opleiden

Hij legt uit dat Deltion daarom kiest voor een langdurig statement. Dat gaat dus verdergaat dan het steunen van de actie Black Live Matter. "Het personeel wordt opgeleid. Er worden trainingen gegeven waarin wordt geleerd hoe uitsluiting werkt."

Hulzebosch haalt een ogenschijnlijk onschuldig voorbeeld aan. "Denk aan meisjes in de techniek, daar is vaak een vooroordeel over. Dat ze er niet goed in zijn. Als techniekleraar kan je daardoor heel veel aandacht aan dat ene meisje geven of juist geen. Omdat ze niet goed genoeg zou zijn. Onbewust wordt je gedrag beïnvloed."

Mindset

De kwaliteitsagenda moet in 2022 afgerond zijn. "We hebben 1.500 personeelsleden en 17.000 leerlingen. Daarom kiezen wij ervoor om er langer over te doen, zodat we de mindset van mensen kunnen veranderen. Alleen zo verander je de organisatie", besluit Hulzebosch.