Gestolen redmiddelen uit brandweerkazerne Boekelo nog niet teruggevonden

De politie is nog altijd op zoek naar de redmiddelen die zijn gestolen uit de brandweerkazerne in Boekelo. Op vrijdagnacht 29 mei is bij de brandweerkazerne een ruit vernield en een hydraulische ram, spreider en schaar gestolen.

De apparatuur van het merk Weber Hydraulik heeft de brandweer nodig om mensen uit hun benarde positie te bevrijden, bijvoorbeeld bij auto-ongevallen. Voor de brandweer zijn die redmiddelen onmisbaar. "Het is gewoon levensgevaarlijk wat de inbrekers hebben gedaan", vertelt Chantal Westerhoff van de politie.

Tekst gaat verder onder de video

"Als er die nacht daar in de buurt een zwaar ongeluk was gebeurd, hadden ze niet het gereedschap gehad om iemand op tijd te redden. We hopen dat mensen in de buurt van de kazerne iets hebben gezien. Dat kan ook al voor de nacht van 28 op 29 mei zijn, mogelijk is de omgeving door de inbrekers toen verkend."

Witte auto

De politie was eerder op zoek naar getuigen die een witte auto hadden gezien in de nacht van de inbraak. "Daar hebben we inmiddels meerdere tips over ontvangen", zegt Westerhoff. "We weten alleen niet of dat de auto van de inbrekers was. Dus ook informatie over andere voertuigen is welkom. En als mensen daar in de buurt een camera hebben, dan willen we heel graag weten of op de beelden iets afwijkends te zien is."

Heb je tips over de inbraak? Weet je waar die gestolen redmiddelen gebleven zijn? Laat het weten.

- Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Enschede een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier

- Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000