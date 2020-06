PvdA en D66 willen extra steun voor sekswerkers in Enschede

De ondersteuning die de gemeente nu biedt, is volgens de PvdA en D66 een belangrijke stap in de goede richting. Op deze manier kunnen sekswerkers die direct in financiële problemen zijn geraakt direct geholpen worden. Echter gaat dit op basis van de regels vanuit de bijstand. Sekswerkers kunnen nog steeds geen aanspraak maken op bijvoorbeeld de Tozo-regeling, zoals andere zelfstandig ondernemers wel kunnen.

Dat heeft vooral te maken met de constructie waarmee veel sekswerkers werken, de zogenaamde 'Opting-in-regeling'. Dat is een soort fictief dienstverband die allerlei voordelen zou moeten hebben, maar in de praktijk betekent dat sekswerkers niet gezien worden als zelfstandig ondernemers, maar ook niet als werknemers. Daardoor kunnen ze als enige groep ondernemers in deze tijd geen aanspraak maken op andere regelingen dan de bijstand.

Motie

Daarom willen de PvdA en D66 in Enschede dat sekswerkers op eenzelfde wijze ondersteund gaan worden als andere zzp’ers. Om deze oproep kracht bij te zetten overwegen de partijen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering een motie in te dienen. D66 en PvdA bezetten samen negen zetels in de Enschedese gemeenteraad, die in totaal uit 39 raadsleden bestaat.