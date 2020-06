Robot die onkruid verwijdert 'grote stap voor agrarische sector'

De makers van de robot, Cindy Hoetmer en Arend Koekkoek, zijn trots op het eerste exemplaar. "De robot kan zelf rijden en schoffelen. En dat is al een grote stap voor de agrarische sector", aldus Hoetmer.

De test vindt plaats op een stuk grond waar ongeveer dertig gewassen groeien. Boer Arjen van Buuren heeft zijn land in het Gelderse Lochem namelijk opgedeeld in pixels. "Ieder gewas staat in een blok van één vierkante meter. Op één hectare hebben we dertig verschillende gewassen geplant en we gaan onderzoeken waarom bepaalde gewascombinaties erg goed werken."

Zijn doel daarbij is om de biodiversiteit te vergroten, ziekten en plagen te onderdrukken en om een hogere opbrengst te genereren.

Klaar voor de test

Het is voor de boer een spannend moment. Want stel dat de robot al zijn gewassen gaat schoffelen? "Dat is niet de bedoeling", zegt van Buuren. De robot wordt klaargezet voor de test, de schoffels gaan naar beneden en de robot begint te rijden.

"Schoffelen, zaaien, poten en wellicht oogsten"

Uiteindelijk moet de robot de boeren ontlasten. Van Buuren en de makers van de robot willen, om dat doel te bereiken, zo veel mogelijk samenwerken met anderen.

Zo wordt er samengewerkt met studenten van Hogeschool Saxion in Enschede. Onderzoeker en docent Wilco Bonestroo is dan ook erg benieuwd hoe de test verloopt. "De schoffels kunnen vervangen worden door andere tools. Studenten denken al druk na over nieuwe functies. Zo kan je armpjes bedenken die iets kunnen pakken", zegt Bonestroo.

Nieuw testveld in Borne

"Nieuwe inzichten van studenten kunnen erg waardevol zijn", onderstreept bedenker Arend Koekkoek. De studenten van Saxion Enschede hebben volgens Bonestroo geluk. "Arjen, de eigenaar van dit testveld, heeft ook een veld in Borne. Dat is dichter bij huis en ook voor de studenten die een testje willen doen is dat makkelijker."

Nu rest de vraag of de test van vandaag is geslaagd. Van Buuren is daar duidelijk over. "We zitten nog in de testfase en we zijn nu erg tevreden. Ik ben blij dat mijn gewassen zijn blijven staan en niet zijn vernietigd door de robot", zegt hij lachend.