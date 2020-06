Tientallen op de been bij herdenking 'Zwolse George Floyd'

Enkele tientallen belangstellenden zijn vanavond in Zwolle bij een herdenking ter nagedachtenis aan de dood van Tomy Holten. De 40-jarige Zwollenaar overleed op 14 maart kort na zijn arrestatie in een politiecel.

Afgelopen zondag, bij de manifestatie tegen discriminatie, was in Zwolle al aandacht voor de dood van Holten. Op die demonstratie werd hij de 'Zwolse George Floyd' genoemd, naar de Amerikaan die na politiegeweld overleed in de VS.

Holten werd gearresteerd nadat hij een supermarkt was uitgezet omdat hij zich verward zou hebben gedragen. Bij die arrestatie verzette Holten zich, aldus de politie, waarbij hij onwel raakte. Na een controle door ambulancebroeders werd hij overgebracht naar het cellencomplex van het politiebureau. Kort daarna werd hij weer onwel en overleed hij.

Onduidelijkheid

Op de plek waar hij is gearresteerd, liggen bloemen bij zijn portret. Veel is nog onduidelijk over zijn dood. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het overlijden van de arrestant, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. In dat onderzoek probeert de Rijksrecherche onder meer duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak, en wordt nagegaan of het politieoptreden correct is geweest.