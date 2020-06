Minder voedsel, meer verkeersongevallen: dassen hebben last van de droogte

Middenin het natuurgebied het Rechterense Veld zien boswachters Ruben Vermeer en Gerrit Houtschild de gevolgen van de droogte. "Hier in deze beek had water moeten staan, maar het is helemaal drooggevallen."

Dassen hebben door de droogte moeite met het vinden van voedsel, zegt Vermeer.

Snuitputjes

Dassen gaan in de nacht op zoek naar wormpjes, torretjes en kevers. "Dat ruikt 'ie gewoon. Hij graaft kleine putjes en drukt daar zijn snuit in. Daarom worden dat snuitputjes genoemd.

De kans dat de das in zijn vertrouwde omgeving op die manier zijn voedsel vindt, wordt door de droogte steeds kleiner. We zien dat dassen nu veel dieper moeten graven om voedsel te vinden", zegt Houtschild.

Even later steekt hij met een takje in de putjes om te laten zien hoe groot het verschil is. "Door de droogte graven ze putjes van 20 tot 30 centimeter diep, terwijl ze in een normale situatie een paar centimeter diep zijn."

Boswachters Ruben Vermeer en Gerrit Houtschild bekijken de snuitputjes (Foto: RTV Oost/ Tim Woldering)

Meer verkeersongevallen

Om toch aan voedsel te komen, gaan de dassen op pad. "Ze zijn gewend om grotere stukken af te leggen, maar ze blijven dan vaak in hun vertrouwde omgeving. Tijdens hun zoektocht naar voedsel lopen ze uit die vertrouwde omgeving en dan wordt het gevaarlijk", aldus Vermeer.

In hun huidige vertrouwde omgeving zijn vaak maatregelen genomen om dassen een veilige omgeving te bieden. Zo zijn er op veel plekken onderdoorgangen gerealiseerd, zodat dassen veilig een drukke weg kunnen oversteken.

Aangereden das langs de Deventerweg (Foto: Gerrit Houtschild)

Volgens Vermeer lopen dassen gevaar als ze buiten gebieden komen waar zulke maatregelen niet genomen zijn. Zo kreeg collega Houtschild deze ochtend een melding binnen van een aangereden das aan de Deventerweg. "Deze was op weg naar de uiterwaarden van de Regge. Daar is de grond natter en de kans groter dat daar wormpjes in de grond zitten".

Aangereden das gezien? Meld het

De boswachters roepen mensen op om het te melden wanneer ze een aangereden das zien. Dat kan je doen via de stichting Das en Vecht.