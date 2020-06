'Amerikaanse producent van vegaburgers opent fabriek in Enschede'

Beyond Meat, een Amerikaanse producent van vegaburgers, opent een fabriek in Enschede. Dat meldt RTL Z . In de Enschedese fabriek moeten de ingrediënten voor het vegetarische vlees worden gemaakt. Het is nog niet bekend hoeveel mensen in Enschede aan de slag kunnen.

Beyond Meat, dat vorig jaar een omzet zou hebben gedraaid van 298 miljoen dollar, opent vandaag een productiefaciliteit in het Zuid-Hollandse Zoeterwoude. Het idee is dat de ingrediënten die in Enschede worden gemaakt, in Zoeterwoude worden verwerkt tot eindproduct.

'Substantieel bedrag'

De CEO van Beyond Meat wil niet zeggen hoeveel het bedrijf precies gaat investeren in de Enschedese fabriek, behalve dat het om een 'substantieel bedrag gaat', schrijft RTL.

Het is ook nog niet bekend wanneer de fabriek open gaat, of hoeveel mensen aan de slag kunnen in Enschede. De fabriek in Zoeterwoude levert in ieder geval 'een paar dozijn' banen op.

Nederlandse vestigingen

De vegaburgerproducent heeft twee fabrieken in de Verenigde Staten en sinds vandaag één in Europa. Als de fabriek in Enschede straks ook meedraait, verzorgen de twee Nederlandse vestigingen de productie voor heel Europa.

het bedrijf koos Nederland vanwege de 'strategische ligging in Noord-Europa; dicht bij het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Scandinavië'.

De komst van de producent zou een mooie opsteker zijn voor Enschede, dat in april te horen kreeg dat bandenproducent Vredestein 750 banen schrapt. Dat aantal is inmiddels verlaagd naar 'maximaal 686 banen'.