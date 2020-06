Geen festivals voor Wijhese band, dan maar touren langs de campings

Het festivalseizoen loopt deze zomer helemaal in de soep en als band moet je dan toch wat. Veel Nederlanders gaan dit jaar in eigen land op vakantie en de Wijhese rockband Paceshifters zoekt die mensen op. Ze gaan touren langs allerlei campings.

Pinkpop, Zwarte Cross en andere internationale festivals; ze hebben het allemaal al gehad. En om dan een zomer helemaal niks te doen, dat zagen ze niet zitten. "Wij houden van kamperen en campings waren ook direct enthousiast", zegt leadzanger Seb Dokman. "Het was een match made in heaven."

Stevige muziek

Normaal gesproken maakt de band behoorlijk stevige muziek, dus ze gaan op de akoestische tour. "We willen natuurlijk niet iedereen wegjagen, dus we spelen onze liedjes akoestisch. Dat hebben we ook wel eens gedaan voor 3FM, dat is toch iets toegankelijker."

Hieronder twee versies van één lied. Eerst akoestisch, daaronder het originele lied:

"Mensen hebben ons wel eens akoestisch horen spelen en gingen vervolgens naar een show van ons", vervolgt Seb. "Maar dat vonden ze toch wel anders..."

Nieuwe plaat

De band zou deze zomer met de vijfde plaat komen, maar dat hebben ze even uitgesteld. "Dit is niet het juiste moment. We zijn een liveband en een nieuwe plaat werkt als een soort van visitekaartje. Balen hoe het nu is gelopen, maar we maken er maar het beste van."

De campings houden ze nog even geheim, die maken ze in één keer bekend op hun eigen kanalen.